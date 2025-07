‘Me tiraron seis balas y me dieron dos’: Jorge Gil recuerda el asesinato de Paco Stanley

El periodista Jorge Gil recordó el día que fue asesinado Paco Stanley frente a sus ojos. A partir de este acontecimiento, se alejó de los medios aunque sacó un libro donde contó su versión de los hechos.

En un encuentro con los medios, rompió el silencio tras el revuelo causado por la serie ‘¿Quién lo mató?’ sobre el asesinato de Paco Stanley.

“Yo creo que tergiversaron un poco la realidad”, declaró Gil. Además, admitió que no le gustó cómo se manejó su imagen en la producción y lamentó que se haya revivido un episodio tan doloroso. “Lo importante es que esto ya pasó y hay que dejar descansar al señor Stanley”, insistió.

Gil, sin embargo, asegura que no ha visto la serie de televisión y acepta que “lo importante es que las nuevas generaciones pueden tener una idea acertada sobre lo que sucedió” con la muerte de Paco Stanley.

Así fue el asesinato de Paco Stanley, según Julián Gil

Gil recuerda que su versión quedó plasmada en su obra, la cual salió un año después del asesinato de Paco Stanley: “Hice un libro donde relaté lo que vi. No acuso a nadie, es una crónica. Sólo conté lo que viví”, explicó.

Gil garantizó ha estado alejado de los medios, no sabe sobre el reencuentro de Paul Stanley con Mario Bezares ni tampoco lo ocurrido en la temporada 2 de ‘La Casa de los Famosos’, la cual precisamente ganó su excolaborador. “No lo vi. Ya hay plataformas muy diferentes y no veo televisión”, asegura.

“Me tiraron seis balas, 9 mm, me dieron dos. Y la policía me dice: ‘es que no sabemos cómo está vivo’. (Me dieron) en la pierna y en el pie derecho”, explicó sobre su libro.

A más de 25 años de lo acontecido, cuenta las cosas sin censura: “Me salpicó su sangre (de Stanley). Antes de recibir el primer impacto, Jorge García le dice ‘cuidado’ (...). Paco grita durísimo, viene la primera bala en su cabeza. Yo me quedo en shock (...). Y en el segundo, moja el techo de la camioneta y me baña de sangre”.

Aseguró que cree fielmente en la inocencia de Jorge García Escandón, el chófer de Paco Stanley, porque considera que no se hubiera subido a la camioneta en caso de saber que dispararían.

Según relata, le dieron el tercer y cuarto disparo a Paco Stanley y posteriormente lo atacaron: “El quinto (disparo) es para mí y el sexto también, con la misma arma que lo asesinan. Todo esto es sumamente impactante, demoledor”.

Respecto a los rumores que vinculan a Stanley con el narcotráfico, Gil se deslindó de cualquier acusación. “Eso era su vida privada. Yo la respetaba”, señaló.

Además, recordó a la presentadora Paola Durante, quien estuvo en prisión por estar presuntamente implicada en el asesinato pero la liberaron por falta de pruebas. Él asegura que no la acusó por nada y que en su libro queda constatado que es de esa manera.

“Hago una crónica, digo cómo el señor Stanley es asesinado. Eso es mi forma de hacerle justicia porque yo vi que ningún medio de comunicación reparaba en eso”, concretó.

Gil recuerda que el episodio fue mucho más duro de lo que debía para su familia porque, al principio, algunos medios lo reportaron como muerto e incluso su madre tuvo un derrame cerebral.

Ante esto y la gran afectación emocional que tuvo, no ha querido hacer más sobre el tema. En ese sentido, aseguró que también fue una manera de hacerse justicia a sí mismo y a su familia.