¿Quién es Roberto Tapia, el cantante de corridos con el que Emma Coronel bailó?

Emma Coronel, esposa de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, causó revuelo en redes sociales tras ser vista bailando con el cantante de música regional Roberto Tapia durante una fiesta organizada por el streamer Víctor Ordóñez, mejor conocido como ‘Lonche de Huevito’.

Ordóñez realizó la reunión en Los Ángeles bajo el nombre Ferrari Lonchefest, donde celebró la adquisición de un automóvil deportivo italiano y tuvo varios asistentes destacados, como Gerardo Ortiz, T3R Elemento, Chino Pacas, Rabanito, Compa Chuy y Miri Martínez.

Esto sabemos sobre Roberto Tapia, quien bailó con Emma Coronel

Roberto Tapia nació en San Diego, California, aunque creció en Culiacán, Sinaloa, ciudad que marcó su formación personal y musical.

De acuerdo con la biografía publicada por su representación, RB Music, desde niño mostró interés por la música y estudió clarinete en el Conservatorio de Música de Culiacán. Tapia aprendió a tocar además guitarra y tambora a costa edad.

A los 17 años, Tapia tuvo su debut profesional en Tijuana junto a la banda Lobito de Sinaloa. En 2001 reunió a un grupo de músicos para grabar su álbum debut y, en agosto de 2002, lanzó Roberto Tapia, una producción que mezcló corridos con elementos de ritmos latinos, hip-hop y música electrónica.

Durante los años siguientes consolidó su carrera dentro de la música regional mexicana. En 2008 publicó Los Amigos del M, producción de 13 canciones.

En 2009 llegó El Niño de la Tuna, uno de los discos que marcaron su trayectoria. La producción mantuvo la combinación de banda y norteño que caracterizaba su propuesta. Al año siguiente publicó La Batalla, álbum de 2010 en el que volvió a recorrer géneros relacionados con el regional.

Para 2012, Tapia lanzó El Muchacho. El álbum llegó al primer lugar de las listas Billboard Hot Latin Albums y Regional Mexican Albums.

Telemundo lo incorporó en 2013 como coach de la primera temporada de La Voz Kids, junto con Paulina Rubio y Prince Royce. El programa convirtió al cantante sinaloense en una figura televisiva reconocible en EU. Posteriormente participó en una segunda temporada del programa y apareció en otros proyectos de la cadena, como La gran oportunidad y un episodio de El señor de los cielos.

En 2017, una menor lo acusó de abuso sexual. Tapia negó las acusaciones y declaró que no había recibido ningún requerimiento oficial de las autoridades. En abril, la acusación fue retirada, de acuerdo con una entrevista que el cantante concedió a EFE.

“Me sentí horrible. Nada más imaginarme que alguien estuviese pensando eso de mí me desesperaba, pero al final no tuve ni que presentarme ante nadie. Peleé eso con las leyes”, expresó.

En diciembre de 2018, el equipo de representación de Tapia informó que el cantante había sufrido un presunto intento de secuestro. Según el reporte, fue interceptado por hombres armados junto con integrantes de su equipo y su hermano en Buenavista, Michoacán, cuando se dirigía a una presentación. Fue tomado como rehen por 20 minutos y luego lo dejaron en libertad.

Después de varios años alejado de los escenarios por una lucha contra la depresión, Tapia retomó su actividad musical. En 2025 lanzó El Regreso de Roberto Tapia y para 2026 presentó Que Siga La Mata Dando, un álbum de 15 canciones que recorre nuevamente la música norteña, la banda y otros sonidos asociados con su carrera, acompañado por una gira por Estados Unidos.

El cantante de corridos tiene tres hijos: Roberto Jr., mejor conocido como ‘Robertito’, además de Victoria y Claudia.