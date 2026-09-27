Aldo Rendón salió de ‘La Casa de los Famosos México’ por sospechas de cáncer: ‘Decía que me iba a morir’

¿Qué pasó con Aldo Rendón? Esto dijo el exparticipante de 'La Casa de los Famosos México' sobre su estado de salud. (Fotoarte El Financiero/Lacasadelosfamososmexico)

Aldo Rendón abandonó La Casa de los Famosos México después de enfrentar varios problemas de salud que lo mantuvieron en cama y le impidieron participar con normalidad en los retos durante las dos semanas previas a su salida del reality show.

Aldo Rendón tuvo inflamado el hígado y el bazo, pero también presentó otros problemas de salud que lo llevaron a pensar que podía tratarse de cáncer y por ello se reallizó diferentes estudios una vez salió del programa de TV.

Aldo Rendón salió de 'La Casa de los Famosos México' por problemas de salud. (Foto: Captura/Lacasadelosfamososmexico)

¿Qué dijo Aldo Rendón sobre su estado de salud?

El exparticipante de La Casa de los Famosos México, recibió los primeros resultados de los estudios médicos que le realizaron. De acuerdo con lo que explicó posteriormente, entre los hallazgos no solo estuvo una inflamación del hígado y del bazo.

“Es que yo decía, estoy muy mal, me voy a morir, ¿qué me estaba pasando?“, contó en una entrevista con Mara Patricia Castañeda el pasado 24 de septiembre.

Los médicos también detectaron otros elementos que debían ser estudiados, por lo que el exparticipante tuvo que someterse a diferentes análisis para conocer qué estaba provocando sus malestares.

Rendón explicó que durante su estancia en el reality ya le habían realizado algunos estudios y posteriormente recibió la indicación de abandonar el programa.

“Ya me habían sacado sangre, me hicieron ultrasonidos, pensé que algo había salido mal (...) Me llamaron al confesionario, me pidieron ir a una sala donde estaba la terapeuta, la doctora que me atendió. Me dijeron que debía salir para hacerme diferentes análisis y reposar”.

Una de las preocupaciones que tuvieron que descartar los especialistas estaba relacionada con unos nódulos en la garganta, pues era necesario determinar si se trataba de algún tipo de cáncer.

Posteriormente, el exparticipante de La Casa de los Famosos México informó a través de sus redes sociales que descartaron el cáncer. El stylist no reveló públicamente cuál fue el diagnóstico definitivo de los otros problemas de salud que le fueron detectados.

En una publicación, Rendón celebró los resultados y agradeció los mensajes que recibió durante este proceso:

“Ya gracias a Dios les tengo cuatro buenas noticias, todos los diagnósticos que tenía, que de cierta manera iban al fatalismo. Estoy muy bien, ni fue cáncer, ni fueron otras cosas más, entonces estoy feliz de la vida, todavía hay Aldo Rendón, ‘princesa grumosa’, para rato, así que agárrense, gracias por las buenas vibras y a los que me aventaron malas vibras, como sea aquí sigo”.

Anemia y queratocono: los otros problemas de salud que ha contado Aldo Rendón

Los recientes estudios médicos no son el único antecedente de salud que Aldo Rendón ha compartido públicamente. Antes de ingresar a La Casa de los Famosos México, el stylist contó que había recibido un diagnóstico de anemia.

Durante una conversación con Yahir dentro del reality show, Rendón explicó que desde antes de entrar al programa había comenzado a experimentar cansancio y sueño de manera frecuente, particularmente después de realizar ejercicio.

“Luego me dijeron que traigo anemia, te lo juro, antes de entrar. Me hicieron unos estudios y estoy anémico, porque yo dije: ‘No es normal que siempre tengo sueño’”, comentó.