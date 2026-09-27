Aeroméxico ‘hace las maletas’ y abandona aeropuerto de Tulum por baja demanda

Aeroméxico suspenderá todos sus vuelos hacia y desde el aeropuerto de Tulum a partir del 30 de septiembre.

Aeroméxico suspenderá todos sus vuelos hacia y desde el aeropuerto de Tulum, una terminal de reciente inauguración a la que se le auguraba un éxito comercial que solo le duró un año.

De acuerdo con los itinerarios de vuelo disponibles, Aeroméxico no cuenta ya con vuelos hacia Tulum desde el aeropuerto de la Ciudad de México.

¿Cuándo suspenderá Aeroméxico sus vuelos en el aeropuerto de Tulum?

El Financiero consultó a la aerolínea sobre la cancelación de las rutas, quien indicó que suspenderá todas sus operaciones desde el 30 de septiembre.

“Vamos a hacer una suspensión temporal. El 30 de septiembre será el último día. Se suspende por condiciones de mercado y para maximizar nuestra red de rutas”, refirió Aeroméxico a El Financiero.

¿Por qué bajó el turismo en Tulum?

El aeropuerto de Tulum comenzó a operar el 15 de diciembre del 2023 bajo el mando militar.

Bajo las órdenes del Grupo Mundo Maya, llegó al millón de pasajeros rápidamente, con rutas nacionales e internacionales.

Sin embargo, la eliminación de las subvenciones a las líneas aéreas, típicas en la industria cuando inicia la operación de un nuevo aeropuerto o una ruta, ocasionó la cancelación de una serie de vuelos en el último año.

Asimismo, el flujo turístico a Tulum se ha visto afectado por la presencia masiva de sargazo y cambios en los costos de acceso a los destinos más importantes, como la zona arqueológica.

Desde que el ejército se encarga de gestionar la zona turística en Tulum, la caída de visitantes ha sido importante.

Por ahora, la ocupación hotelera del destino continúa a la baja, afectando a comercios y a los trabajadores del sector.

Además, el fenómeno inmobiliario ha ido a la baja, con menores plusvalías, lo que ha desincentivado las inversiones en la región.