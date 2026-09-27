PT rechaza ruptura con Morena por candidaturas: ‘Siempre vamos a ir con la Presidenta’, dice Alberto Anaya

Alberto Anaya, dirigente del PT, negó cualquier ruptura con Morena y seguirá en la alianza.

Luego de una semana de tensiones entre el Partido del Trabajo (PT) y Morena, Alberto Anaya, uno de los líderes petistas, aseguró que “siempre vamos a ir con la presidenta” Claudia Sheinbaum.

El senador del PT negó cualquier ruptura con Morena y el Gobierno Federal, y agregó que siempre buscarán ir en coalición con el partido, por lo que está “todo bien” en la 4T.

Al ser cuestionado sobre si les van a presentar las encuestas con las que se definieron a los coordinadores de defensa de la 4T, que posteriormente se perfilarán como candidatos para las elecciones de 2027, Anaya mencionó que “es parte de un procedimiento acordado”.

Finalmente, fue cuestionado nuevamente sobre si no habrá ruptura, y declaró: “No tendríamos por qué, queremos mucho a la Presidenta, hay que cerrar filas con ella”.

¿Por qué había reclamos del PT hacia Morena?

En días recientes, el PT se ha negado a acompañar las candidaturas que perfila Morena para las elecciones estatales del año que viene, e incluso denunciaron un “maltrato interno”.

Como respuesta, la líder nacional de Morena, Ariadna Montiel, explicó que el PT y el Partido Verde colaboraron en la propuesta de perfiles e incluso con encuestas.

Además, insistió en que a Morena le interesa que se mantenga la alianza con el PT, aún sin confirmar un punto de acuerdo.

Sin embargo, el 23 de septiembre, Reginaldo Sandoval, coordinador del PT en la Cámara de Diputados, subió el nivel del reclamo, y aunque admitió que el PT no podría por sí solo ganar ciertas gubernaturas, sí podría influir en los resultados su alianza con Morena.

“Como dicen los abogados, cediendo sin conceder, que no nos da para ganar una gubernatura, pero sí nos da para hacer perder hasta siete, ocho, hasta 12″, declaró Sandoval.

La presidenta Claudia Sheinbaum declaró que ella no se iba a meter en la polémica luego de que Sandoval expresara que, sus diputados, Morena no alcanza la mayoría calificada en el Congreso.

Sin embargo, los comentarios de este domingo 27 de septiembre de Alberto Anaya podrían calmar la polémica, a falta de siete nombramientos de futuros candidatos.