Ataque a estatua de Felipe Calderón en Los Pinos es una ‘muestra clara de expresión popular’, dice Monreal

Ricardo Monreal evió condenar a los extrabajadores de Luz y Fuerza por decapitar la escultura de Felipe Calderón. (Cuartoscuro).

El diputado de Morena, Ricardo Monreal, aseguró la protesta del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) que culminó con la decapitación de una estatua del expresidente Felipe Calderón Hinojosa se trató de una “expresión popular”.

Al se cuestionado durante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, el legislador no condenó los hechos y aseguró no tener una opinión al respecto.

“Es una manifestación popular. No tengo ninguna opinión. Habría que preguntarles a quienes lo hicieron, pero es una clara muestra de expresión popular”, declaró.

La protesta, en la que participaron extrabajadores de Luz y Fuerza de México, ocurrió cuando Calderón participara en el Foro América Libre, donde cuestionó a Morena y aseguró que México está regresando a una nueva versión de la “dictadura perfecta”.

La escultura de bronce del exmandatario tenía un año en el suelo rodeada de lodo y ramas, en la Calzada de los Presidentes de Los Pinos, antigua residencia oficial del Ejecutivo.

¿Por qué protestaban los extrabajadores de Luz y Fuerza?

El 11 de octubre de 2009, Calderón extinguió Luz y Fuerza del Centro duplicaba las funciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mediante un decreto presidencial, lo que dejó sin empleo a más de 44 mil trabajadores.

Al anular el Contrato Colectivo de Trabajo se afectaron los derechos de antigüedad, jubilaciones y prestaciones de miles de activos y jubilados, sin pasar por los mecanismos democráticos o de conciliación previstos en la Ley Federal del Trabajo.

Aunque agunos de ellos recibieron indemnización, muchos se negaron a aceptarla. El gobierno defendió su decisión, pues afirmó que la empresa generaba pérdidas anuales por mil 800 millones de dólares.

Durante la protesta del pasado 30 de septiembre, los extrabajadores reclamaron los despidos así como otros episodios ocurridos en el sexenio del panista: la tragedia de la Guardería ABC, la muerte de 63 mineros en Pasta de Conchos o la guerra contra el narco.

Por la mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum condenó la decapitación de la estatua y aseguró que el acto representaba violencia.

“No estoy de acuerdo con lo que hicieron con la estatua y que entraran como entraron a Los Pinos. No estoy de acuerdo con ningún acto que represente violencia. Ninguno. Hasta provocación se me hace”, dijo en la mañanera.