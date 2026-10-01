AICM advierte por ‘aguaceros’ este jueves: Activan triple alerta en CDMX por lluvias fuertes y granizo

El huracán ‘Rachel’ y el frente frío 1 mantienen el pronóstico de lluvias en distintas regiones del país.

Si este jueves tienes planeado tomar un vuelo, toma tus precauciones: las lluvias y el mal tiempo que se esperan en la capital podrían afectar las operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El AICM informó que las condiciones meteorológicas en la zona y el pronóstico para las próximas horas podrían afectar algunos vuelos, por lo que pidió a las y los pasajeros mantenerse en contacto con su aerolínea para conocer cualquier cambio en sus itinerarios.

Activan alertas naranja y amarilla: ¿dónde lloverá hoy en CDMX?

Esta noche, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Roja por lluvias fuertes y posible caída de granizo en las alcaldías Iztacalco, Iztapalapa y Venustiano Carranza, cercanas al Aeropuerto Internacional Benito Juárez.

La dependencia también actualizó la Alerta Naranja para las demarcaciones Cuauhtémoc, Milpa Alta y Tlalpan, debido al pronóstico de lluvias fuertes, que pueden generar posibles encharcamientos e inundaciones.

Además, se activó la Alerta Amarilla para las alcaldías:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

Tláhuac

Xochimilco

En estas zonas se pronostican lluvias que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, granizo y rachas de viento.

‘Rachel’ se fortalece y el frente frío 1 avanza: ¿qué estados tendrán lluvias?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que, para mañana viernes, distintos sistemas mantendrán las lluvias en varias regiones del país, entre ellos el huracán ‘Rachel’, fortalecido a categoría 3; el primer frente frío de la temporada y la onda tropical número 42.

‘Rachel’ avanza por el océano Pacífico y genera condiciones de lluvia, viento y oleaje elevado en estados de la costa. El SMN prevé precipitaciones intensas en zonas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, además de lluvias muy fuertes en otras zonas del occidente y sur del país.

Mientras tanto, el frente frío número 1 avanza sobre el norte del territorio nacional. Su interacción con otros sistemas atmosféricos favorece lluvias fuertes a intensas y rachas de viento en estados como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango y Zacatecas.

El pronóstico también contempla precipitaciones en regiones del centro, oriente, sur y sureste de México, incluido el Valle de México. Conagua y el SMN mantienen el llamado a consultar los avisos meteorológicos y seguir las indicaciones de Protección Civil, especialmente en las zonas donde se esperan lluvias más intensas, fuertes vientos y oleaje elevado.