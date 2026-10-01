Viernes de ‘pedalear’: Así queda el Hoy No Circula en CDMX y Edomex este 2 de ocubre

El Hoy No Circula aplica de 5:00 a 22:00 horas en CDMX y Edomex.

El Hoy No Circula en la Ciudad de México y el Estado de México operará con normalidad este viernes 2 de octubre, fecha en la que se conmemora a las víctimas de la masacre de Tlatelolco, por lo que se esperan marchas y bloqueos en distintos puntos.

Este viernes, los autos con engomado azul y terminación de placa 9 y 0 no podrán circular. La restricción del Hoy No Circula también incluye a todos los vehículos con holograma 1 y 2.

El programa Hoy No Circula regula el flujo vehicular y reduce emisiones contaminantes en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 40 municipios del Estado de México que conforman la Zona Metropolitana del Valle de México.

Horario de restricción: 5:00–22:00 horas. Si quieres saber los días del mes que no sale tu auto, entra aquí a la página del Hoy No Circula y recibe más información.

Contingencia ambiental: No hay ninguna fase activa, según el reporte más reciente del SIMAT.

Hoy No Circula CDMX y Edomex: ¿qué autos están exentos?

Los vehículos exentos del programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex este viernes son:

Autos particulares con engomados que no sean Azul y terminaciones de placas que no sean 9 o 0.

Tractores agrícolas.

Maquinaria dedicada a las industrias de la construcción y minera.

Motocicletas.

Vehículos con peso bruto vehicular menor o igual a 400 kilogramos.

Vehículos eléctricos o con celda de combustible.

Vehículos híbridos PHEV o REEV y HEV con motores de propulsión a gasolina y eléctrico.

Vehículos con matrícula de auto antiguo y/o clásico expedidas únicamente por el Gobierno de la Ciudad de México.

Automotores con matrícula de demostración y/o traslado.

Vehículos cuya tecnología impida la aplicación de la Norma Oficial Mexicana correspondiente.

Vehículos que porten holograma “EXENTO”.

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma “00” por dos años, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas.

Vehículos con Constancia de Verificación y holograma “0” por seis meses, salvo cuando exista contingencia ambiental atmosférica y la CAMe emita restricciones específicas.

Vehículos con Constancia tipo “Permiso Especial para Circular”, siempre que transporten a personas con discapacidad.

Vehículos con Constancia tipo “Autorregulación”, que participen en el Programa de Autorregulación Ambiental de vehículos a diésel o para impulsar la electromovilidad en vehículos ligeros.

Vehículos con placas para personas con discapacidad.

Vehículos con Pase Turístico Metropolitano (dos veces por semestre por siete días o una vez por semestre por 14 días) y Pase Turístico Paisano, durante los periodos oficiales correspondientes.

Vehículos con oficios de Ampliación al Periodo de Verificación Vehicular emitidos por la Secretaría.

Vehículos que porten, en un lugar visible, oficio emitido por la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México que los exente de las restricciones a la circulación.

Los vehículos con placas de otras entidades federativas o de otros países generalmente no están obligados a portar el holograma de verificación ni a cumplir el Hoy No Circula en la CDMX y el Edomex, salvo que su propietario resida de forma permanente en la zona metropolitana.

¿De cuánto es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Quienes incumplan con las restricciones vehiculares deberán pagar una multa por vehículos contaminantes de 2 mil 346.20 pesos. Este cobro está estipulado en el portal oficial de la Secretaría de Finanzas.