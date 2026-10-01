VIDEOS: Así ‘cimbró’ a vecinos de CDMX la explosión de una planta eléctrica en edificio de avenida Juárez

Myriam Urzúa informó que el edificio donde se registró la explosión pertenece al Cogreso de la CDMX. (Cuartoscuro).

La explosión de una planta eléctrica en avenida Juárez sorprendió a los vecinos la madrugada de este jueves, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México.

Los hechos ocurrieron a las 5:40 de la mañana y hay una afectación mayor en la planta eléctrica de avenida Juárez, número 60. “El edificio pertenece al Congreso de la CDMX y tiene cinco niveles”, detalló la titular de la dependencia, Myriam Urzúa.

Webcams de México captó el momento en que ocurrió la explosión en el Centro Histórico, que a esa hora estaba desierto, solo circulaban algunos autos.

Los daños materiales que se confirmaron se encuentran en los accesos y los cristales. No hay personas heridas debido a la hora en que ocurrió la explosión.

Al lugar llegó personal especializado para investigar el origen de la explosión, así como para retirar los escombros.

Los Bomberos de la CDMX también reportaron el incidente. “Informamos que en un edificio de planta baja con 5 niveles utilizado como oficinas, se produjo una explosión en un transformador de 150 kVA; debido al incendio, varios objetos resultaron quemados. No hubo heridos”, escribieron en la red social X.

También llegó la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para investigar las fallas de la planta eléctrica y analizar los riesgos.

Explota puesto de comida en alcaldía Álvaro Obregón

El 11 de septiembre se registró una explosión en un puesto de comida en la alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México, dejó dos personas fallecidas y 14 lesionadas, de acuerdo con el último reporte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

El incidente ocurrió en la noche, en la colonia Olivar del Conde Primera Sección, específicamente en el cruce de las avenidas Santa Lucía y Rosa Venus.

La explosión ocurrió en la planta baja de un inmueble utilizado como establecimiento de venta de comida. De acuerdo con información de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), el estallido fue presumiblemente provocado por un cilindro de gas LP con capacidad para 30 kilogramos.