Explosión de coche bomba en Ojocaliente: Revelan que alcalde habría sido amenazado días antes

El alcalde de Ojocaliente fue amenazado con una narcomanta.

Tras la explosión de un coche bomba en Ojocaliente, Zacatecas, la Fiscalía General del Estado confirmó que se detectó una narcomanta con amenazas al alcalde de la localidad, Juan Manuel Zambrano.

Las autoridades realizaron un “barrido cibernético” luego del ataque con el coche bomba que dejó 11 heridos. En él, localizaron una manta que presuntamente tenía amenazas de muerte contra el edil, según reveló Cristian Paul Camacho Osnaya, fiscal de Zacatecas.

La narcomanta habría sido colgada antes del ataque a la comandancia, pero no se especificaron la fecha en la que fue identificada ni el contenido que tenía.

Las autoridades estatales revelaron que el alcalde Juan Manuel Zambrano no quiso levantar una denuncia al respecto, y rechazó medidas de protección.

Detenido por coche bomba en Ojocaliente está detrás de narcomanta contra alcalde

La Fiscalía de Zacatecas informó el viernes 25 de septiembre la detención de Edgar ‘N’, conocido como ‘Moho’ o ‘Guatemala’, que sería uno de los responsables del ataque con coche bomba a la comandancia de Ojocaliente y de la narcomanta contra Juan Manuel Zambrano.

Testimonios de la Fiscalía recogidos por medios locales como El Diario NTR, explican que el “barrido cibernético” pone al hombre como uno de los principales responsables de las amenazas.

Además, es señalado de formar parte de un grupo delictivo generador de violencia en Zacatecas y Aguascalientes, estado en el que fue detenido el martes 22 de septiembre.

Las autoridades informaron que reforzarán la seguridad en Ojocaliente. Además, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) atrajo la investigación relacionada con el coche bomba.

Las primeras indagatorias apuntan a que el ataque con coche bomba fue perpetrado por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), con un automóvil robado en Jalisco, mismo que llenaron de unos 200 kilos de explosivos antes de estacionarlo cerca de la comandancia de Ojocaliente.

La Fiscalía de Michoacán no confirmó qué relación tendría Edgar ‘N’ con el CJNG y si era un líder en la región.