Barcelona y Real Madrid le ‘echan el ojo’ a Gil Mora, reportan desde España

FC Barcelona y el Real Madrid tienen ‘absolutamente monitorizado’ al futbolista mexicano Gilberto Mora y su agente, Rafaela Pimenta, podría agilizar una posible negociación, reportó la prensa española.

Una noche antes, en el empate de México vs. Colombia, el mediocampista de Xolos de Tijuana anotó el gol del empate para el ‘Tri’ en el debut de Rafa Márquez como timonel del equipo nacional.

El mediocampista Gil Mora jugó con México en el Mundial 2026 (Foto: AP).

Esto sabemos sobre el interés de Barcelona y Real Madrid por Gil Mora

Este domingo, el periodista y comentarista Aritz Gabilondo escribió para el diario deportivo AS que los dos clubes más grandes de LaLiga de España “son dos de los que tienen absolutamente monitorizado al futbolista mexicano”.

De acuerdo con Gabilondo, el gran gol de ‘Morita’ fue una “obra de arte” que “dispara aún más la atención del mundo del futbol” sobre la joven promesa mexicana.

Fabrizio Romano, periodista especializado en fichajes de futbol en Europa, le dedicó una publicación en la que recopiló sus logros con la Selección Mexicana, como el jugador más joven en debutar o el más precoz en anotar. “Recuerden el nombre”, concluyó.

Mora “se encuentra en las carpetas de todos los grandes clubes de Europa de cara al futuro”, de acuerdo con el comentarista español, incluso del Barcelona y el Real Madrid.

Uno de los factores clave en una posible negociación sería su agente, Pimenta, una experimentada mánager brasileña con mucha influencia en el futbol de élite y buena relación con los grandes europeos.

Pimenta también es la representante de jugadores del futbol europeo como Erling Haaland, Matthijs de Ligt y Marco Verratti; además, fue quien llevó a Santi Giménez al AC Milan y posteriormente le encontró acomodo en el Porto.

Gilberto Mora fue titular ante Inglaterra en la eliminación de México en el Mundial. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM (Moisés Pablo Nava)

El posible fichaje de Mora por Barcelona o Real Madrid tiene un factor adicional que atrae a sus directivas. Según AS, “ven con buenos ojos atacar un mercado comercialmente tan inmenso como el mexicano”.

En julio, Lothar Matthäus —campeón del Mundial de Italia 1990— reveló para el periódico alemán Bild Sports que el equipo alemán Borussia Dortmund tiene “interés por él” y admitió que “ya está en la lista de muchos clubes europeos”.

Matthäus también reflexionó que el fichaje de Mora atraería el interés de la liga alemana en nuestro país: “Sin duda sería positivo, porque México es un país muy apasionado por el futbol y, si vuelve a surgir un joven supertalento como Gilberto Mora, el interés por la Bundesliga también podría crecer”.

De acuerdo con Transfermarkt, Gil Mora está valuado en 25 millones de euros. También reportan que SL Benfica (Portugal), Liverpool, Manchester City y Manchester United (Inglaterra) son equipos cuyo interés se ha reportado en el joven mexicano.

En octubre pasado, Pimenta le dijo a TUDN que solo dejaría ir a Gil Mora al futbol europeo por una suma importante de dinero: “Con 15 millones de dólares no me compro una pierna de Gilberto Mora”, bromeó.

Osvaldo González Camacho, periodista de Transfermarkt, reveló que la brasileña esperaba una oferta de al menos 18 millones de euros por el mediocampista tras su revalorización por el Mundial 2026.

Sebastián ‘Loco’ Abreu, entrenador de Xolos, recordó para ESPN que Mora cumple 18 años el 14 de octubre, fecha a partir de la que podrá ser fichado en Europa.