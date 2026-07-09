¿Quién es Rafaela Pimenta, la misteriosa y poderosa mujer que representa a Gil Mora y Haaland?

Rafaela Pimenta estuvo vinculada con la promulgación de la Ley Brasil que se estableció en el futbol brasileño a finales de la década de los 90. (Fotografía. Cuartoscuro, ChatGPT, Xinhua)

Sin duda, una de las mayores sensaciones del Mundial 2026 fue Gilberto Mora, futbolista de la Selección Mexicana, quien hace unos meses dio uno de los pasos más importantes de su naciente carrera al confiar su futuro a Rafaela Pimenta, una de las representantes más importantes del futbol mundial. La agente brasileña administra la trayectoria de figuras como Erling Haaland, Matthijs de Ligt, Marco Verratti y Santiago Giménez, además de haber heredado la agencia del fallecido Mino Raiola.

Su incorporación al entorno del juvenil mexicano llamó la atención porque Pimenta participa en algunas de las transferencias más importantes del futbol europeo y se consolidó como una de las negociadoras más respetadas de la industria.

Aunque durante años permaneció lejos de los reflectores, su trabajo detrás de escena la convirtió en una pieza clave dentro de una de las agencias más poderosas del futbol internacional. Esta es la historia de la mujer que hoy tiene en sus manos guiar la carrera de Gilberto Mora.

¿Quién es Rafaela Pimenta y cómo comenzó su carrera en el futbol?

Rafaela Pimenta nació en Brasil y estudió Derecho en la Universidad de São Paulo (USP), una de las instituciones académicas más prestigiosas de América Latina. Antes de dedicarse por completo al futbol, trabajó como profesora universitaria y colaboró con la comisión antimonopolios del gobierno brasileño.

Su especialidad siempre estuvo relacionada con el derecho internacional y deportivo. A finales de la década de 1990 participó en diversos asuntos vinculados con la llamada Ley Pelé, la reforma que transformó el sistema de transferencias y las relaciones laborales del futbol brasileño.

La Ley Pelé, promulgada en 1998, eliminó el sistema tradicional en el que los clubes mantenían el control de los jugadores incluso después de terminar su contrato. A partir de esa reforma, los futbolistas obtuvieron mayor libertad para cambiar de equipo una vez concluido su vínculo laboral, además de ser reconocidos como trabajadores con derechos formales.

Su conocimiento sobre el tema llamó la atención de varios representantes internacionales, quienes comenzaron a buscar su asesoría para entender el nuevo panorama legal del futbol en Brasil.

Tras heredar la agencia de Mino Raiola, Rafael Pimenta concretó el traspaso de Erling Haaland al Manchester City (Fotografía. Manchester City)

¿Cómo conoció Rafaela Pimenta a Mino Raiola?

El encuentro entre Rafaela Pimenta y Mino Raiola ocurrió cuando el agente italiano buscaba asesoría sobre las implicaciones de la Ley Pelé para desarrollar un proyecto en Brasil.

La primera reunión estuvo lejos de ser cordial. De acuerdo con la propia Rafaela Pimenta, Raiola comenzó a explicarle aspectos de una legislación que ella conocía a profundidad, por lo que no dudó en interrumpirlo.

“Si crees que sabes más que yo, ¿por qué estás aquí? Si conoces tan bien la ley brasileña, ¿por qué me necesitas?”, recordó años después sobre aquella conversación.

Lejos de provocar una ruptura, ese intercambio marcó el inicio de una relación profesional que se fortaleció con el paso de los años. Raiola llegó a reconocer que Pimenta fue una de las primeras personas que se atrevió a enfrentarlo de esa manera.

Tiempo después de aquel primer encuentro, Rafaela Pimenta viajó a Europa con la intención de permanecer apenas seis meses. Sin embargo, Raiola la convenció de quedarse para trabajar juntos y ayudarlo a profesionalizar una agencia que en ese entonces tenía una estructura muy pequeña.

Mientras Raiola se convertía en el rostro más conocido de la empresa gracias a su personalidad explosiva y su habilidad para negociar grandes transferencias, Pimenta se encargó de fortalecer el aspecto jurídico y empresarial del negocio.

Juntos lideraron algunas de las transacciones más importantes del futbol mundial, como el traspaso de Paul Pogba de la Juventus al Manchester United por 105 millones de euros, así como las negociaciones de Zlatan Ibrahimovic con clubes como AC Milan, Paris Saint-Germain y FC Barcelona.

Rafaela Pimenta concretó el fichaje de Erling Haaland al Manchester City por 150 millones de euros, semanas después de la muerte del agente italiano.

¿Qué ocurrió con Rafaela Pimienta tras la muerte de Mino Raiola?

Mino Raiola falleció el 30 de abril de 2022, lo que generó incertidumbre sobre el futuro de la agencia One Sarl, que representaba a varios de los futbolistas más cotizados del planeta.

Muchos pensaban que sus principales clientes buscarían nuevos representantes. Sin embargo, la mayoría decidió mantenerse junto a Rafaela Pimenta, quien asumió el liderazgo de la empresa gracias a la confianza que construyó durante casi 20 años al trabajar al lado del agente italiano.

Con el paso del tiempo consolidó su posición como una de las agentes más influyentes del futbol internacional y amplió una cartera de clientes que incluye a futbolistas como Erling Haaland, Matthijs de Ligt, Noussair Mazraoui, Santiago Giménez y, más recientemente, al mexicano Gilberto Mora.

Actualmente, Rafaela Pimenta es considerada una de las figuras más poderosas del mercado de fichajes y una de las personas con mayor influencia en las decisiones que moldean el futuro de varias estrellas que todavía disputan los cuartos de final del Mundial 2026.