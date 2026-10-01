‘El conjuro’ del dólar: Peso arranca octubre con caída ‘infernal’ de 1.58%

El peso fue la moneda más depreciada del mundo durante septiembre, de acuerdo con datos de Bloomberg.

Después de ser la moneda más depreciada del mundo en septiembre, el peso arranca octubre con una pérdida superior al 1 por ciento frente al dólar.

El mercado está a la espera del dato de empleo en Estados Unidos. En una información relacionada, el Departamento de Trabajo informó este jueves que las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo disminuyeron ligeramente a 197 mil frente a 198 mil.

Así está el tipo de cambio este 1 de octubre

De acuerdo con datos de Bloomberg, el peso se deprecia 1.58 por ciento ante el dólar, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 18.35 unidades, 27 centavos más con respecto al cierre del miércoles 30 de septiembre.

El peso se deprecia 6 por ciento ante el dólar en septiembre, una caída que inició con el aumento a la tasa de la Fed, seguida de la decisión del Banxico de no cambiar la suya, lo que llevó al diferencial de tasas (una de las fortalezas del ‘superpeso’) a su nivel histórico más bajo.

El peso mexicano también se vio afectado por una venta generalizada de activos de riesgo, a medida que los rendimientos de los bonos estadounidenses se disparaban a sus niveles más altos en décadas.

El banco Banamex reportó que el dólar se vende en 18.88 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.84 unidades por cada billete verde.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 5.31 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.63 por ciento.

El peso es la moneda más depreciada este 1 de octubre. Le siguen el peso chileno con 0.81 por ciento; el rand sudafricano con 0.72 por ciento; el florín húngaro con 0.65 por ciento; el zloty polaco con 0.57 por ciento, y la rupia india con 0.51 por ciento.

Con información de Valeria López y Bloomberg