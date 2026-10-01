Wall Street abre con ganancias, en espera del reporte de empleo de EU: ¿Cómo opera HOY?

Los principales índices accionarios de Nueva York inician la sesión con variaciones positivas, mientras el mercado se prepara para conocer el reporte de empleo de Estados Unidos el día de mañana.

El Nasdaq reporta un incremento de 0.45 por ciento, en los 26 mil 982.85 enteros, le sigue el Dow Jones con 0.34 por ciento, en los 51 mil 80.30 puntos, mientras que el S&P 500 con 0.31 por ciento más, se coloca en las 7 mil 675.26 unidades.

De acuerdo con analistas de GBM, los mercados siguen procesando los últimos datos macroeconómicos; el índice de precios de gastos en consumo personal (PCE) se ubicó por debajo de lo esperado; sin embargo, los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantienen elevados. “Ahora, la atención se centra en el mercado laboral, con la publicación de las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo hoy y el reporte de empleo de septiembre mañana, los cuales son datos relevantes para la próxima decisión de política monetaria”, agregaron.

Del lado de Europa, el DAX reporta un retroceso de 0.51 por ciento, en los 25 mil 70.28 enteros, le sigue el CAC 40 con una baja de 1.20 por ciento, en los 7 mil 868.98 puntos, el FTSE 100 cae 1.38 por ciento, para colocarse en las 10 mil 460.12 unidades, mientras que el IBEX 35 registra la mayor pérdida al ceder 1.46 por ciento, hasta las 19 mil 143.47 unidades.

A nivel local los movimientos son negativos, ya que el índice principal de la Bolsa Mexicana de Valores, S&P/BMV IPC pierde 0.14 por ciento, en los 64 mil 123.77 puntos, mientras que, por el otro, el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores con 0.11 por ciento menos, ronda en los mil 300.70 enteros.

Por su parte, los crudos marcadores presentan incrementos de 0.56 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) que cotiza en los 90.93 dólares por barril, y el referencial Brent con 2.42 por ciento más, se sitúa en los 100.40 billetes verdes por unidad.