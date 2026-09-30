Tasa de bonos del tesoro de EU a 30 años se dispara a niveles de 2002

Los bonos del tesoro de EU alcanzaron precios no vistos en más de dos décadas.

Los rendimientos de los títulos del Tesoro estadounidense se continúan elevando, ya que la coyuntura actual se encuentra marcada por la narrativa de que la Reserva Federal mantendrá postura hawkish lo que resta del año, ante la posibilidad de ver más choques inflacionarios como resultado de costos energéticos más elevados.

Dicha perspectiva ubicó a los bonos del Tesoro con vencimiento a 30 años en su nivel más alto desde el 2002, al colocarse en 5.56 por ciento, mientras que la deuda a 10 y 5 años reportó tasas de 5.23 y 5.04 por ciento, respectivamente.

“La venta masiva de bonos a nivel mundial se ha intensificado debido a que los datos económicos más sólidos de Estados Unidos, el aumento de los precios de la energía, el elevado nivel de endeudamiento y la renovada preocupación por la inflación, que han impulsado al alza los rendimientos”, indicó Matt Wrzesniewsky, director de gestión de carteras de clientes de renta fija en Vanguard.

Joe Mazzola, jefe de estrategia de negociación y derivados en Charles Schwab, señaló que el repunte en los rendimientos parece estar impulsado por un cambio de perspectivas en torno a la política de la Reserva Federal y reflejan la incertidumbre global.

“El aumento de las tasas dificulta que los gobiernos financien los pagos de intereses, y no hay señales de desaceleración económica ni de restricciones en el gasto público que puedan aliviar la presión”, indicó. Por ello, dijo, podría ser necesario un informe de empleo de septiembre realmente desalentador para frenar, aunque sea temporalmente, el crecimiento de los rendimientos.

Yazmín Matus, subdirectora de mercados de deuda en Valmex Casa de Bolsa, explicó que, el movimiento reciente refleja, entre otras cosas, un ajuste en las expectativas de política monetaria ante una inflación que continúa mostrando persistencia y riesgos al alza, particularmente por el incremento en los precios de energía y componentes tecnológicos.

“Esto ha llevado al mercado a incorporar nuevamente la posibilidad de una Fed más restrictiva y tasas altas por más tiempo”, dijo.

“En la parte larga de la curva también observamos una mayor prima por plazo, los inversionistas están demandando mayor compensación para mantener duración ante la incertidumbre inflacionaria y fiscal”, destacó.

Por su parte, Ricardo Aguilar, economista en jefe de Invex, apuntó que uno de los principales elementos que ha llevado al dólar a cotizar en sus niveles actuales , una importante apreciación respecto a los niveles observados el mes pasado, es el incremento en las tasas de interés en Estados Unidos .

“Precisamente el hecho de que la Fed ya haya aumentado su tasa de interés de referencia, por primera vez desde 2023, y la posibilidad de presiones inflacionarias importantes, principalmente aquellas derivadas del conflicto en Medio Oriente puedan generar incrementos adicionales en la tasa de interés en Estados Unidos es parte de lo que están descontando los mercados y por eso vemos estos aumentos en las tasas largas”, abundó.

(El Financiero)

Retroceden los precios del petróleo

Por su parte, los precios del petróleo reportaron descensos, después de que Arabia Saudita anunció que aumentó el flujo de crudo a través de un oleoducto que ha sido una ruta alterna crucial mientras permanece bloqueado el estrecho de Ormuz .

En este contexto, el precio del West Texas Intermediate (WTI) retrocedió 3.5 por ciento a 89.38 dólares el barril y la Mezcla Mexicana bajó 2.9 por ciento, a 94.32 billetes verdes el barril, mientras que el Brent finalizó con una caída de 2.6 por ciento, a 102.59 dólares por unidad.

“En los mercados de materias primas, los precios del petróleo bajaron, con el crudo WTI cayendo por debajo de los 90 dólares por barril por primera vez desde finales de agosto”, destacó Brock Weimer, estratega de Edward Jones.

Hay nerviosismo en Wall Street

El nerviosismo entre los inversionistas sobre las implicaciones de energéticos más costosos generó volatilidad al interior de Wall Street. Las bajas estuvieron lideradas por el Dow Jones, con 0.26 por ciento; el S&P 500 cedió 0.17 por ciento, y el Nasdaq restó 0.09 por ciento.

Rolando Rogers, portfolio manager de Fintual, indicó que, si bien en el corto plazo el aumento del riesgo geopolítico ha generado volatilidad en los mercados, ha tenido poco impacto en el desempeño de la bolsa, donde han primado los buenos resultados corporativos, especialmente para las compañías tecnológicas americanas.

Por el contrario, los dos centros bursátiles del país finalizaron con alzas de 0.26 por ciento para el S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, y 0.36 por ciento más el FTSE-BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores.