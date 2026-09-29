Nu México nombra a Estephany Ley como nueva CEO: ‘Era el momento adecuado para un nuevo capítulo’

Estephany Ley fue nombrada como nueva CEO de Nu México, en sustitución de Armando Herrera, cambio que entrará en vigor en noviembre como parte del fortalecimiento de la estrategia del banco para nuestro país.

Entre los cambios también se incluye el nombramiento de Rodrigo Kuri como presidente del Consejo de Administración de Nu México.

Armando Herrera, quien estuvo al frente del banco desde el 2 de septiembre del año pasado, pasará a ser asesor senior de Estephany Ley y apoyará la transición hasta enero de 2027.

“Me entusiasma que Estephany Paulette Ley se sume a Nu: Su experiencia y conocimiento del mercado mexicano serán muy valiosos para todo lo que viene. Seguiré cerca durante los próximos meses, para asegurar una transición ordenada y acompañaré a Estephany Paulette Ley al equipo en esta transición”, dijo.

Estos nombramientos se producen tras la transición de Nu México a banco y tienen como objetivo fortalecer la ejecución, la estabilidad del negocio, la supervisión estratégica y el relacionamiento institucional, manteniendo a la compañía enfocada en ofrecer productos financieros simples, justos y transparentes.

Livia Chanes, CEO de Nubank para América Latina, agregó que con estos cambios se fortalece tanto la gestión diaria como la supervisión estratégica y el relacionamiento institucional en el país.

“Cuando Armando (Herrera) se incorporó a la compañía, sus principales objetivos eran claros: Completar nuestra transición a banco, asegurar la rentabilidad de nuestro negocio y mantener nuestro ritmo de crecimiento. Tras alcanzar con éxito estos objetivos y después de una cuidadosa consideración, acordamos que era el momento adecuado para iniciar un nuevo capítulo”, dijo.

¿Quién es Estephany Ley, nueva CEO de Nu México?

Cuenta con más de 15 años de experiencia en los sectores financiero y bancario.

Se desempeñó como directora corporativa de banca minorista en BanCoppel. Anteriormente, ocupó cargos de liderazgo en desarrollo de nuevos negocios y alianzas estratégicas, así como en excelencia operativa, datos y gobernanza de procesos de negocio.

Estephany Ley es licenciada en Finanzas y Economía por Boston University y cuenta con una maestría en Administración de Empresas (MBA) por Tuck School of Business de Dartmouth.

“En esta nueva etapa, tenemos una oportunidad única de construir sobre los avances de Nu como banco y ampliar el acceso a servicios financieros simples, justos y transparentes”, declaró.

Rodrigo Kuri cuenta con más de 25 años de experiencia en banca minorista y comercial, y transformación digital. Se desempeñó como CEO del negocio de banca minorista de Banco Nacional de México, y en Banco Santander lideró la estrategia comercial en México como director general adjunto, así como la transformación digital de Openbank en España.