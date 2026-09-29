¿Cuáles eran los problemas de salud de Otto Sirgo, actor de telenovelas que murió a los 79 años?

El actor Otto Sirgo compartió varios problemas de salud en sus últimos años (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Cuartoscuro, IA Gemini).

El actor Otto Sirgo murió luego de enfrentar una serie de complicaciones de salud a lo largo de los últimos años, de las cuales habló abiertamente ante la prensa.

Este martes, la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) dio a conocer el fallecimiento del actor mexicano nacido en Cuba, “quien además fue un eterno colaborador de esta asociación”, de acuerdo con la organización.

Sirgo es recordado por su participación principalmente en telenovelas como Rosa Salvaje, Sortilegio y Lazos de amor, además de haber recibido algunos galardones por su trabajo, principalmente en los Premios TVyNovelas.

Del tabaquismo a problemas de equilibrio: ¿qué complicaciones de salud enfrentó Otto Sirgo?

Tras la muerte de la actriz Maneli Morales, su esposa, Otto Sirgo admitió durante la pandemia que había tenido problemas en los bronquios, principalmente provocados por su adicción al tabaco.

“Tengo una ‘cigarritis aguda’. Llevo muchos años fumando, entonces tengo todo ‘el fumador’, pero aparte tengo semillas por ahí perdidas; ni siquiera es gripa, nada más los bronquios afectados por el tabaco”, le contó a De primera mano y descartó padecer Covid-19.

El actor expresó que había tratado de dejar de fumar tres veces en su vida y en todas había retomado el vicio; sin embargo, a sus entonces más de 70 años, ya no le preocupaba vencer la adicción a menos que fuera una situación crítica.

“A estas alturas de mi vida (...) ya no me preocupo, punto. En el momento que no lo disfrute o en el momento que un doctor me diga: ‘o lo dejas o te mueres ya’, en ese momento sí lo dejo, no es para tanto, no tengo ninguna intención de provocar irme al otro lado”, agregó.

En abril de 2022, el actor apareció con un gran parche en el ojo debido a una intervención de cataratas e invitó a otras personas con el padecimiento a practicarse la cirugía.

“Estoy tratando de acabar mi convalecencia por el ojo. (Estoy) de maravilla porque ya volví a ver, ya veo. Es impresionante. Si alguien tiene (cataratas), no dejen de pensar en operarse, no duele, no se siente nada, solo vuelves a ver”, expresó al programa Sale el Sol.

Otto Sirgo no siempre se dedicó a la actuación, anteriormente hizo una carrera en Administración de empresas turísticas. (Foto: Cuartoscuro) (Felipe Castellanos) (Felipe Castellanos)

Otto aseguró que, mientras pueda, seguiría trabajando, además de señalar que estaba comiendo bien y tomando vitaminas para tener energía y fuerza para estar en distintos proyectos, pues recién había perdido su exclusividad con Televisa.

En 2025 fue una de las últimas ocasiones en que Sirgo reportó sus problemas de salud. En su regreso a los foros de la televisora de San Ángel para grabar, admitió que tenía problemas de equilibrio que, incluso, le hicieron no tomar un papel en teatro.

“Tuve que decirle que no a una obra porque tenía unas escenas en que tenía que brincar y saltar de un balcón y, la verdad, no me sentí seguro para hacerlo”, expresó ante las cámaras de Televida Espectáculos.

En ese entonces, el actor también admitió que, tras la muerte de su esposa años atrás, había dejado de salir y de socializar, y que prefería estar en su casa.

De momento, no se ha dado a conocer cuál fue la causa de muerte del actor de origen cubano.