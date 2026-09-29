‘Los diarios de la boticaria’, temporada 3: Fecha, capítulos, dónde ver y todo lo que debes saber

La relación de Maomao y Jinshi en 'Los diarios de la boticaria' temporada 3 cambiara luego de revelarse los lazos familiares de ambos personajes. (Fotografía. ChatGPT, Toho Animation)

La espera ha sido larga, pero por fin podremos continuar con la historia de nuestra querida Maomao, la amante loca de los venenos y descubridora de sapos. Los diarios de la boticaria está a unos días de estrenar su tercera temporada, que llevará a la protagonista y a Jinshi fuera de los límites del Palacio Interior, donde enfrentarán una amenaza mucho mayor que la rebelión del clan Shi.

El anime regresa como una de las franquicias japonesas de mayor crecimiento de los últimos años. Antes del estreno de la nueva entrega, la novela ligera escrita por Natsu Hyuuga superó los 57 millones de ejemplares en circulación en todo el mundo, además de contar con dos adaptaciones a manga, una película en puerta y próximamente un live-action protagonizado por Mana Ashida.

En esta tercera temporada habrá cambios importantes en la dinámica entre Maomao y Jinshi, después de que se revelara la verdadera relación del joven noble con la familia imperial. Si tú también mueres de ansiedad por ver los nuevos episodios de la boticaria más conocida del anime, acá te contamos lo que debes saber de esta nueva entrega.

¿Cuándo y dónde ver ‘Los diarios de la boticaria’ temporada 3?

La temporada 3 de Los diarios de la boticaria se estrena este viernes 2 de octubre y será uno de los más esperados de la temporada de anime de otoño. En México y Latinoamérica, la serie estará disponible en la plataforma de Crunchyroll.

La nueva temporada estará dividida en dos cours. El primero comenzará en octubre de 2026, mientras que el segundo llegará en abril de 2027, por lo que existirá una pausa de varios meses entre ambas partes.

Hasta el momento no se confirmó cuántos capítulos tendrá la tercera temporada. Sin embargo, se espera que mantenga una extensión similar a las entregas anteriores, que contaron con 24 episodios cada una.

Cabe señalar que en Japón en diciembre se estrenará una película de Los diarios de la boticaria escrita por Natsu Hyuuga. Sin embargo, no hay información sobre su proyección en México.

¿De qué tratará la temporada 3 de ‘Los diarios de la boticaria’?

Tras la rebelión del clan Shi, Maomao regresa a su vida como boticaria en el Barrio Rojo. La aparente tranquilidad termina cuando un desayuno servido en la Casa Verdigris despierta sus sospechas y la lleva a investigar una anomalía que puede estar relacionada con un problema mucho mayor.

Jinshi también atraviesa un momento decisivo. Después de revelar su verdadera posición como hermano menor del emperador, deberá asumir las responsabilidades que implica pertenecer a la familia imperial, mientras intenta descifrar la última advertencia que recibió de Loulan acerca de una catástrofe que amenaza al país.

A estos problemas se suman rumores sobre una misteriosa mujer con supuestos poderes sobrenaturales y señales que apuntan hacia una posible hambruna a causa de una plaga de saltamontes.

La nueva amenaza llevará a Maomao y Jinshi más allá de los límites del Palacio Interior. Ambos recorrerán distintas regiones del imperio y su investigación los conducirá incluso hacia un territorio vecino.

La serie mantendrá a gran parte del elenco de las temporadas anteriores:

Aoi Yuki - Maomao.

Takeo Otsuka - Jinshi.

Katsuyuki Konishi - Gaoshun.

Tatsumaru Tachibana - Basen.

Toshiyuki Toyonaga - Lahan.

Koki Uchiyama - Rikuson.

La animación permanecerá a cargo de los estudios OLM y TOHO Animation, mientras Akinori Fudesaka regresa como director.

En la temporada 3 de 'Los diarios de la boticaria', Maomao y Jinshi deberán averiguar una posible plaga de saltamontes. (kusuriyanohitorigoto.jp)

¿Qué parte de la novela ligera adaptará la temporada 3 de ‘Los diarios de la boticaria’?

Los diarios de la boticaria nació como una novela escrita por Natsu Hyuuga, cuya edición impresa comenzó en 2014 bajo el sello Hero Bunko, con ilustraciones de Touko Shino. La publicación cuenta actualmente con 16 volúmenes en Japón.

La primera temporada adaptó los volúmenes 1 y 2 de la novela ligera, desde la llegada de Maomao al Palacio Interior y sus primeros misterios como catadora de venenos hasta la historia de sus padres, Lakan y Fengxian.

La segunda temporada continuó con los volúmenes 3 y 4, centrados en las intrigas alrededor de Suirei y Loulan, hasta desembocar en la rebelión del clan Shi y sus consecuencias para Maomao y Jinshi.

Si el anime conserva el ritmo de las entregas anteriores, la tercera temporada podría abarcar los volúmenes 5 y 6, que continúan las consecuencias de la rebelión y llevan a Maomao y Jinshi hacia nuevos conflictos fuera del Palacio Interior.

El tráiler publicado el pasado 25 de septiembre también permitió escuchar por primera vez “AIYOU” de Eve, canción elegida como ending. El tema se suma a “Kumo o Nuke Kazashimo e Watashi dake” de Yorushika, que funcionará como opening de la tercera temporada.

Con nuevos misterios, una amenaza que rebasa los muros del Palacio Interior y un Jinshi obligado a asumir el peso de su verdadera identidad, la tercera temporada abrirá una nueva etapa para Los diarios de la boticaria. Maomao tendrá que llevar su ingenio y sus conocimientos sobre venenos mucho más lejos de los escenarios que ya conocimos.