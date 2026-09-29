‘Todo ha sido transparente’: Morena publica los resultados de las encuestas para coordinaciones estatales

Morena decidió hacer públicos los resultados de sus encuestas para coordinaciones estatales, tras polémicas en algunos estados.

Morena hizo públicos los resultados de las encuestas utilizadas para definir las Coordinaciones Estatales por la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, de cara a las elecciones de 2027, en las que se renovarán 17 gubernaturas.

Durante una conferencia realizada en el World Trade Center de la Ciudad de México, la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, explicó que se realizaron mediciones en 16 de las 17 entidades consideradas en el proceso.

El caso de San Luis Potosí fue diferente, debido a que la definición se concretó mediante consenso y no a través de una encuesta. Montiel señaló que la publicación de las mediciones responde al compromiso adquirido con la militancia para transparentar el procedimiento.

“En este ejercicio de transparencia que comprometimos, hacer públicos los resultados de las encuestas de los 16 estados que se encuestaron”, afirmó la dirigente nacional.

La presentación ocurrió después de que Morena concluyó la definición de sus 17 coordinaciones estatales. Estos cargos constituyen una etapa interna previa a la eventual selección de candidaturas para las gubernaturas que estarán en disputa en 2027.

¿Cómo hizo Morena sus encuestas para las elecciones de 2027?

De acuerdo con la explicación de la dirigencia, en el proceso participaron las casas encuestadoras Buendía y Márquez, Covarrubias y Asociados, Defoe, De las Heras Demotecnia, Enkoll, Mendoza Blanco y Asociados y Votia.

Sus mediciones fueron utilizadas como ejercicios espejo para contrastar los resultados obtenidos por la Comisión Nacional de Encuestas de Morena.

Montiel explicó que a las empresas participantes se les pidió mantener condiciones de neutralidad respecto de gobiernos, aspirantes y estructuras relacionadas con el movimiento durante el levantamiento de las mediciones.

Morena designó a dos integrantes del Partido Verde como sus coordinadores: Jasmine Bugarín, en Nayarit, y Manuel Alejandro Cota, en Baja California Sur. (Foto: Cuartoscuro) (Camila Ayala Benabib)

La presidenta nacional de Morena sostuvo que, conforme a los estatutos del partido, la medición de la Comisión Nacional de Encuestas es la que rige el procedimiento, mientras que las encuestas espejo sirven para contrastar los resultados.

Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, afirmó que los ejercicios independientes coincidieron con los resultados obtenidos por la comisión partidista.

Morena defiende transparencia de las coordinaciones estatales

Montiel sostuvo que la publicación de los resultados busca atender la petición de la militancia de conocer con mayor detalle las mediciones que llevaron a la definición de cada coordinación.

“Con toda convicción afirmamos que todo este proceso ha sido transparente con los aspirantes”, declaró.

Durante el encuentro, representantes de las empresas encuestadoras explicaron aspectos relacionados con la metodología utilizada, los levantamientos y los mecanismos empleados para revisar los resultados.

Cruz Pérez Cuéllar ganó la encuesta de Morena en Chihuahua. (Foto: Cuartoscuro) (Camila Ayala Benabib)

La dirigencia morenista también destacó que las mediciones permitieron identificar distintos perfiles con niveles competitivos dentro del movimiento, aunque el procedimiento debía concluir con la designación de una sola persona para cada coordinación.

El proceso se desarrolló rumbo a las elecciones 2027, en las que se renovarán 17 gubernaturas. Morena concluyó el 28 de septiembre las últimas siete definiciones, correspondientes a Chihuahua, Nuevo León, Nayarit, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Baja California Sur.