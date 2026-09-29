México vs. Perú HOY: ¿A qué hora y dónde ver EN VIVO segundo amistoso en la Fecha FIFA?

La Selección Mexicana juega su segundo partido en la era de Rafa Márquez ante Perú (Fotoarte: El Financiero / Créditos: Shutterstock, FMF, FPF).

La Selección Mexicana choca ante Perú en el segundo juego en la era de su nuevo entrenador, Rafael Márquez, desde Nueva Jersey, como parte de la gira del ‘Tri’ por Estados Unidos.

Luego del empate de México ante Colombia, se esperan ajustes ante los peruanos para que Márquez vea a elementos que tuvieron poca o nula actividad, además de algunos elementos que concentran tras la Jornada 10 de Liga MX.

Selección Mexciana vs. Perú: Horario y canales para ver amistoso EN VIVO

México vs. Perú se disputa este martes 29 de septiembre, en la Fecha FIFA combinada de septiembre y octubre. El encuentro inicia a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

El partido tiene como escenario el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey, dentro de la gira de preparación del Tricolor en el proceso hacia el Mundial 2030.

La Selección Mexicana se podrá seguir mediante las plataformas de TUDN, Azteca Deportes, Claro Sports y Prime Video.

Partido : México vs. Perú

: México vs. Perú Instancia : Amistoso

: Amistoso Fecha : Martes 29 de septiembre de 2026

: Martes 29 de septiembre de 2026 Hora : 19:00 hrs., tiempo del centro de México

: 19:00 hrs., tiempo del centro de México Sede: Sports Illustrated Stadium en Harrison, Nueva Jersey

Sports Illustrated Stadium en Harrison, Nueva Jersey Transmisión: Canal 5, Canal 7, Prime Video y Claro Sports

Tras este juego, México continúa su preparación ante Perú antes de enfrentar a Estados Unidos y Chile.

Así es como llega la Selección Mexicana de Rafa Márquez ante Perú

La Selección Nacional llega al amistoso después de empatar 1-1 con Colombia en Baltimore, en el debut de Rafa Márquez. Luis Suárez adelantó a los colombianos al minuto 9, pero Gilberto Mora igualó el marcador al 62 con una jugada individual y se convirtió en el jugador más joven en anotar con México.

En conferencia de prensa, el ‘Káiser’ destacó la intensidad, la presión para recuperar el balón y la actitud de su equipo, aunque identificó las finalizaciones como un aspecto por mejorar.

El entrenador mexicano también reiteró que busca mantener la competencia interna como una de las bases de su proceso. “Si hay algo que quiero imponer en esta Selección es la competencia interna. Nadie está asegurado”, expresó.

El joven de 17 años Gil Mora ocupa un lugar central en la primera convocatoria de Rafa Márquez. El técnico destacó su calidad y pidió acompañar su desarrollo, además de resaltar la base familiar y de valores del futbolista.

Así es como llega la Selección de Perú para enfrentar a México

Perú llega después de perder 4-1 ante Estados Unidos. El equipo dirigido por Mano Menezes compitió durante el primer tiempo, que terminó 1-1, pero perdió consistencia y contundencia en la segunda mitad.

Para este encuentro, Menezes deberá ajustar el funcionamiento ofensivo de su equipo. Yoshimar Yotún, Gianluca Lapadula, Jhonny Vidales y Jairo Vélez aparecen entre los jugadores que necesitan mejorar su desempeño, mientras que una de sus estrellas, André Carrillo, no acudió debido a una molestia muscular.

México tiene un antecedente favorable en sus últimos amistosos contra Perú: perdió uno de los 10 más recientes, con cinco victorias y cuatro empates. La última vez que se enfrentaron, el Tricolor ganó 1-0 con gol de Hirving ‘Chucky’ Lozano, quien está convocado por México.