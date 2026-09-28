Julión Álvarez cuenta cómo le quitaron la visa: ‘Los músicos estaban en el aeropuerto, les dijeron que pa’ atrás’

Julión Álvarez recordó la cancelación de las visas de trabajo de su equipo, ocurrida días antes de un concierto en Texas. (Foto: Cuartoscuro.com).

El cantante Julión Álvarez fue sorprendido con una noticia cuando los integrantes de su equipo ya estaban en el aeropuerto, a punto de abordar: les habían cancelado la visa de trabajo.

Julión Álvarez tenía un concierto programado para el sábado 24 de mayo de 2025 en el AT&T Stadium de Arlington/Dallas, Texas, con un sold out de más de 50 mil boletos vendidos, el cual quedó pospuesto indefinidamente por temas migratorios.

“Debido a circunstancias imprevistas, Julión no pudo ingresar a Estados Unidos a tiempo para el evento”, explicaron en un comunicado en ese entonces.

¿Qué pasó con la visa de Julión Álvarez?

El intérprete de ‘Te hubieras ido antes’, quien estuvo en la ‘lista negra’ de Estados Unidos, contó en entrevista con Maxine Woodside que el 23 de mayo de 2025 recibieron formalmente la notificación de la cancelación de sus visas de trabajo un par de días antes del concierto.

Los músicos ya habían pasado el primer filtro de seguridad cuando se les impidió subir al avión: “De repente, dos días antes (del concierto), las visas canceladas. Los músicos ya (estaban) en el aeropuerto, es más, en la sala de abordaje, ahí fue donde les dijeron que pa’ atrás”.

Además, el plan de vuelo donde él viajaría con el resto de su equipo tampoco fue autorizado.

El cantante Julión Álvarez tenía programada una presentación en el AT&T Stadium de Arlington, Texas, en mayo de 2025. (Foto: Cuartoscuro.com). (Jorge Ortega Hernández)

Esta situación la ha tratado de tomar diferente en lo personal: “No está en mis manos (...) No está bajo nuestro control o nuestra decisión. Y a todo el público pues mil gracias por todo el apoyo que nos han brindado Julión Álvarez Norteño Banda. Estamos próximos a festejar 20 años de carrera, 20 años de muchas satisfacciones, de muchos logros, estrenando una producción que se llama Ranchero de Corazón, que nos atrevimos a grabar con mariachi, que es la música que nos representa internacionalmente”.

Mientras tanto, el músico decidió reducir el ritmo de su agenda laboral para dedicar más tiempo a acompañar a sus hijas en sus actividades escolares y recreativas, quienes participan en las escaramuzas con el equipo de ‘Las Alteñitas’, campeonas nacionales.

Los problemas de Julión Álvarez en Estados Unidos

Aunque no se reveló la causa del retiro de su visa estadounidense, Julión Álvarez ha tenido varios conflictos legales.

En agosto de 2017, la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó al vincularlo presuntamente como prestanombres de Raúl Flores Hernández (’El Tío’), relacionado con el Cártel de Sinaloa. También se le relacionó en su momento con el promotor Jesús ‘Chucho’ Pérez Alvear.

Julión Álvarez habló sobre su situación migratoria en Estados Unidos y los antecedentes de las restricciones que enfrentó en ese país. (Foto: Jorge Ortega/Cuartoscuro)

Como consecuencia, le fueron congeladas sus cuentas bancarias, se le impidió ingresar a Estados Unidos y ha dicho a los medios que vivió discriminación: incluso le pidieron retirarse de restaurantes con su familia o no fue aceptado como cliente en diversos bancos en México.

El cantante negó categóricamente los señalamientos y atribuyó los acusaciones a posibles envidias, celos o cuestiones políticas.

En agosto de 2018, la Secretaría de Hacienda en México retiró los bloqueos financieros. Finalmente, en mayo de 2022, fue borrado de la lista negra de la OFAC, quedando libre de todas las restricciones. Esto le permitió retornar a los escenarios en Estados Unidos en 2023, hasta la situación del año pasado.