Grecia Quiroz denucia ‘guerra sucia’ en su contra: ‘Quieren meterme a la cárcel’

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, acusó que hay una campaña contra ella.

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, denunció una presunta campaña en su contra, mediante la cual buscan difamarla e involucrarla en hechos que calificó como inventados, para así llevarla a prisión, según acusó a través de una publicación en sus redes sociales.

La alcaldesa, quien fue esposa del alcalde asesinado Carlos Manzo, señaló que detrás de estas acciones estarían personas que buscan recuperar el control de los recursos públicos del municipio.

“Hoy quieren meterme a la cárcel porque quieren regresar a saquear Uruapan”, escribió.

Grecia Quiroz aseguró que desde hace aproximadamente 10 meses se han emprendido acciones para intentar derrocarla y encarcelarla, además de acusar que se estarían utilizando instituciones de procuración de justicia para intentar retirarla del cargo.

La presidenta municipal de Uruapan afirmó que no cederá ante lo que calificó como una campaña de desprestigio y guerra sucia.

Además, sostuvo que continuará señalando presuntos actos de corrupción y daños cometidos contra Uruapan, al tiempo que afirmó que defenderá su honor y el de su familia.

Las declaraciones ocurren en medio de los recientes señalamientos realizados por Juan Manzo, hermano de Carlos Manzo, quien ha cuestionado públicamente la actuación de Grecia Quiroz dentro de la investigación por el homicidio de su hermano, además de señalar presuntas omisiones y contradicciones en torno a la entrega de los teléfonos celulares del expresidente municipal Carlos Manzo.

Quiroz se ha negado a entregar los teléfonos de Manzo bajo el argumento de que teme que la información del dispositivo sea alterada o manipulada, por lo que solicitó que la Fiscalía haga una revisión del celular bajo supervisión de ella.

Grecia Quiroz fue nombrada como alcaldesa de Uruapan tras el asesinato de Carlos Manzo, quien fue víctima de un ataque durante un evento público el 1 de noviembre de 2025, en el Festival de las Velas.

Elecciones 2027 en Michoacán

Grecia Quiroz forma parte del Movimiento del Sombrero, un grupo independiente fundado por Carlos Manzo. Recientemente, el PRI ofreció su apoyo para considerarla como posible candidata priista a la gubernatura de Michoacán en las elecciones de 2027, pero ella advirtió que aunque agradecía el respaldo, no pactará con partidos.

“Este Gobierno independiente nació de la gente, le pertenece a la gente y la única manera en que podrá permanecer será con su gente: jamás pactando con absolutamente nadie, siempre acompañado del pueblo de Uruapan”, señaló recientemente.