‘No se ven presiones inflacionarias por ajuste cambiario’: Victoria Rodríguez Ceja

La gobernadora del Banco de México (Banxico), Victoria Rodríguez Ceja , señaló en entrevista con El Financiero, que, a pesar de sus movimientos recientes, el tipo de cambio se mantiene apreciado respecto de los niveles de inicio de año y de los observados en marzo ante el estallido del conflicto geopolítico en Medio Oriente .

La funcionaria señaló que la Junta de Gobierno del banco central ha evaluado que “la depreciación (del peso) respecto a los niveles que había en nuestra sesión anterior no representa presiones adicionales a las ya incorporadas en nuestras proyecciones inflacionarias, las cuales siguen anticipando una disminución gradual de la inflación hacia la meta del 3 por ciento”.

Rodríguez Ceja señaló que esta visión se sustenta en un bajo traspaso de las variaciones cambiarias a los precios, particularmente en un contexto de holgura económica como el que estamos enfrentando, y en la credibilidad del Banco de México.

Al ser cuestionada sobre los últimos datos de la economía, la gobernadora explicó que “el comportamiento reciente de la actividad económica ha estado en general en línea con nuestras expectativas, incluso con la expansión mensual del IGAE de 0.8 por ciento en julio, con datos desestacionalizados, que continúa siendo congruente con una moderación del ritmo de crecimiento de la economía en el tercer trimestre respecto del trimestre previo, y en relación con la fase cíclica por la que atravesamos”.

Bajo esta premisa, Rodríguez Ceja señaló que “no se prevén presiones inflacionarias provenientes del lado de la demanda”.

Respecto a la prevalencia del escenario de incertidumbre geopolítica global y su incidencia en las condiciones financieras del país, señaló que “la posible prolongación de los conflictos geopolíticos continúa añadiendo incertidumbre a nuestras previsiones. Sus efectos podrían implicar presiones sobre la inflación en ambos lados del balance”, pero subrayó que los mercados en México han mantenido condiciones de operación ordenadas.

“Nuestro país mantiene fundamentos macroeconómicos sólidos. Tenemos cuentas externas balanceadas, un nivel adecuado de reservas internacionales y un régimen de flotación que permite al tipo de cambio actuar como amortiguador de choques externos”, indicó.

Diferencial frente a EU

En el comunicado emitido por la Junta de Gobierno el jueves pasado hubo un énfasis particular en el hecho de que México atraviesa un momento del ciclo diferente respecto al de Estados Unidos.

Al cuestionar a la gobernadora respecto a las razones de ser enfáticos respecto a ese punto en el comunicado, expresó que “las condiciones macroeconómicas en México son distintas a las de Estados Unidos, por lo que la política monetaria en nuestro país no tiene por qué reaccionar de manera mecánica ante ajustes que pudiera haber a la tasa de fondos federales”.

Señaló que la economía de Estados Unidos sigue mostrando un nivel de actividad y un mercado laboral sólidos, lo que podría dar lugar a presiones de demanda, además de que podría haber efectos de segunda ronda en la formación de precios por los incrementos de los energéticos.

En el caso de México, explicó “que las medidas adoptadas por el Gobierno Federal para suavizar los ajustes en los precios de los energéticos han implicado que ese choque global no se haya manifestado en la dinámica inflacionaria de nuestro país, ni que se hayan materializado efectos de segundo orden”.

Al analizar el comportamiento de la inflación, Rodríguez Ceja explicó que, aunque la inflación tuvo un aumento de 3.1 de mediados de julio a 3.42 por ciento en la primera quincena de septiembre, se trató de un alza que ya se anticipaba de la inflación no subyacente, que es volátil por naturaleza, y este componente aumentó en este lapso de niveles muy bajos de 0.21 a 2.17 por ciento.

Sin embargo, señaló la gobernadora: “la inflación subyacente, la que captura de mejor forma la tendencia a la inflación, siguió mostrando un comportamiento a la baja. En el mismo periodo tuvo una disminución de 3.95 a 3.79 por ciento y en su interior hemos seguido observando una disminución de la inflación de las mercancías. En la primera quincena de septiembre se ubicaron en 3.22 por ciento, y venían desde un 3.52 por ciento en la primera quincena de julio. Esta disminución de las mercancías ha favorecido la reducción de la inflación subyacente”.

Señaló que, en el caso de los servicios, aunque la desinflación ha sido más gradual, sigue a la baja, pues en el lapso señalado pasó de 4.36 a 4.33 por ciento.