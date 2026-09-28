‘Disputas pueden quitar el poder a Morena’, advierten los expertos

Macario Schettino (al centro) dijo que, desde 2021, Morena decidió pactar con cárteles para acceder al poder.

Desde 2021, el gobierno decidió pactar con los cárteles y así permanecer en el poder; sin embargo, la fórmula podría acabarse por disputas dentro del mismo grupo político, afirmó el columnista Macario Schettino, en su participación en La Silla Roja de El Financiero Bloomberg.

“Lo que parece haber ocurrido a partir de 2021 es que el grupo que está en el poder decidió negociar con los criminales, pactar para dejarles a ellos el control a cambio de ser nominalmente gobernadores, presidentes municipales, legisladores, y eso es lo que tenemos.

“Y eso, creo yo, es lo que Estados Unidos considera un problema de seguridad nacional para ellos. Nosotros deberíamos estar considerando exactamente lo mismo”.

Añadió que, contrario a lo que ocurría en los años anteriores, cuando a Estados Unidos no le convenía desestabilizar a México porque a la vez sería un problema para ellos, ahora la perspectiva es que es “probablemente más útil para ellos desestabilizar a México hoy que permitir que continúe el proceso que va”.

Dijo que el grupo del obradorismo, “excluyente, indisciplinado, voraz e incompetente”, está por ir al declive; esas características “no les van a permitir mantenerse en el poder”.

Habló de su libro El momento más oscuro, el cual aborda situaciones que se dan en la economía, la política y el narcotráfico.