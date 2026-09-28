Muebleros enfrentan consumo moderado en México y mayores presiones

Los costos de producción y la caída en las importaciones de Asia afectan la producción de muebles.

La industria mueblera nacional estimó que el crecimiento del sector no superará el 1.1 por ciento, afectada por un consumo interno cauteloso y selectivos, sumado a un alza de hasta el 20 por ciento en los costos de insumos clave para la fabricación.

Además, los productores enfrentan mayores presiones operativas derivadas de la competencia desleal generada por las importaciones de productos asiáticos en el mercado mexicano.

“En el caso de Muebles Dico , lo que hemos notado es un crecimiento prudente, de acuerdo a cómo se está dando el mercado en México”, señaló Érika Zavala, directora de tecnología y omnicanalidad de Muebles Dico, quien anticipó un crecimiento “moderado y selectivo” en sus 150 sucursales, no obstante, la compañía fundada en la década de 1950, tiene en el panorama, la apertura de seis tiendas en el país.

La industria mueblera concluyó el año pasado con una producción de 47 mil 344 millones de pesos, lo que significa, su desempeño más bajo de los últimos diez años, de acuerdo con datos de la Asociación de Fabricantes de Muebles de Jalisco (Afamjal), la organización empresarial del sector más importante de México.

Para este año, el organismo espera una producción de 47 mil 864 millones de pesos, con mayores riesgos en segmentos de línea económica masiva.

Industria mueblera se enfrenta a aumentos en costos de producción

Por si fuera poco, el sector enfrenta presiones estructurales en costos de producción, especialmente en materias primas como madera , metales, MDF y herrajes, así como en logística internacional, según el Análisis del Sector Mueblero: Visión 2030, elaborado por la Afamjal.

“En nuestro caso, hay cuatro tipos de insumos que son los que más impacto han tenido: el MDF, las espumas, telas y herrajes que regularmente se producen fuera. El MDF, por ejemplo, se ensambla con cierta maquinaria y eso genera un impacto. En general, los insumos incrementaron alrededor del 20 por ciento en los últimos dos años”, advirtió la directiva de Muebles Dico.

El segmento de “Muebles para el hogar”, actualmente es el motor principal en términos de volumen de producción con un valor de 29 mil 65 millones de pesos al cierre del año pasado, sin embargo, Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR) fue de apenas 1 por ciento entre 2015 y 2025.

(El Financiero)

De hecho, dicho subsector es el que más resiente las importaciones provenientes de Asia que ya no únicamente proviene de China que mantiene el 45 por ciento de participación, sino que diversas empresas manufactureras están utilizando países como Vietnam para mantener ventajas arancelarias y logísticas hacia Norteamérica.

Por su parte, el subsector de “Muebles para Oficina” cerró el año pasado con un valor de producción de 9 mil 996 millones de pesos, el cual ha tenido un crecimiento constante que responde a los ciclos de inversión corporativa y la creación de nuevas oficinas.

En ese nicho se mueve MUEBLA perteneciente a PM STEELE empresa mexicana dedicada al diseño, fabricación y comercialización de mobiliario para oficinas y a sistemas de almacenamiento industrial que si bien ha diversificado su mercado a Estados Unidos donde sus ventas crecen al doble dígito, en México la expansión ha sido “moderada”.

“Para la parte del crecimiento nacional estamos proyectando que se mantendría igual que la del año pasado, en un dígito. Pero en la parte de exportación sí estamos augurando un crecimiento de alrededor del 15 al 17 por ciento, ahí estamos buscando ampliar la variedad de clientes y diversificar mercados”, explicó el gerente general de MUEBLA, Marco Rodríguez.

La firma fundada en 1950 optimizó costos de producción y negoció con los proveedores para mantener precios competitivos ante jugadores asiáticos.

“Hay que estar negociando mucho con los proveedores, tratando de conseguir la mejor materia prima, pero también internamente estamos trabajando en la fábrica en procesos y en maquinaria para optimizar los costos de fabricación y de esa manera podemos mantener con un precio competitivo”, detalló Rodríguez.

Un tercer segmento de la industria es el de “Colchones y Persianas”, que registró un CAGR del 5 por ciento en la última década y un valor de producción de 8 mil 314 millones de pesos en 2025, reflejado en un cambio en las prioridades de los hogares mexicanos.

Como botón de muestra está Atlas del Descanso que cerrará el 2026 con un alza ubicada en un rango entre el 10 y el 15 por ciento, además de la apertura de 10 tiendas en los próximos meses, no obstante, enfrenta un entorno complejo, como el resto del sector mueblero.

En ese contexto, la Afamjal advirtió que las herramientas digitales y la Inteligencia Artificial (IA) ya deben estar incorporadas a los procesos productivos para fortalecer la competitividad.