Alerta en Reino Unido: Investigan complot terrorista cerca de base de EU

La puerta principal de la base aérea RAF Fairford en Fairford, Reino Unido, el 27 de septiembre

La policía británica investigaba un posible incidente terrorista después de que cinco hombres fueran arrestados cerca de una base aérea utilizada en los ataques estadounidenses contra Irán.

El presidente Donald Trump afirmó que los sospechosos “buscaban causar grandes daños” a las instalaciones.

Trump reconoció que las autoridades británicas frustraron el incidente ocurrido la madrugada del domingo en la base aérea de Fairford, un punto clave para los ataques estadounidenses contra Irán.

Según fuentes cercanas al caso, que prefirieron permanecer en el anonimato debido a la investigación en curso, la policía está trabajando para determinar el móvil de lo que consideran un grave intento de ataque, frustrado en una fase avanzada.

Según los informantes, las autoridades están investigando si existe alguna implicación del Estado iraní, aunque advirtieron que la investigación sigue en curso y que podría surgir un motivo diferente.

La policía detuvo inicialmente a los cinco hombres bajo sospecha de delitos tipificados en la Ley de Explosivos del Reino Unido. Posteriormente, los detuvieron por separado bajo sospecha de preparar un acto terrorista, según informó la policía antiterrorista británica.

El primer ministro británico, Andy Burnham, que se encontraba en Liverpool para la conferencia anual del gobernante Partido Laborista, calificó el incidente de “profundamente preocupante”. “Quiero que la gente sepa que siempre tomaremos todas las medidas necesarias para proteger a nuestras comunidades y mantener la seguridad de nuestro país”, declaró Burnham.

Según un funcionario británico, el secretario de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, mantuvo una conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Pete Hegseth, el domingo.

La policía respondió a las 00:45 hora local a un aviso sobre tres vehículos sospechosos que parecían dirigirse hacia la base. Agentes armados acudieron al lugar y detuvieron a los hombres, mientras que los residentes de una aldea cercana fueron evacuados y la unidad de desactivación de explosivos del ejército examinó los vehículos. Las fotografías del lugar mostraban tres camionetas blancas estacionadas y cinco hombres sin camisa sentados esposados ​​en el suelo.

“Nos encontramos en las primeras etapas de una investigación y cinco hombres permanecen bajo custodia”, declaró Vicki Evans, coordinadora nacional sénior de la unidad antiterrorista.

Trump, en declaraciones a la prensa, insinuó que algunos de los hombres podrían haber estado bajo vigilancia. “Los tuvimos vigilados durante mucho tiempo”, dijo, aunque no ofreció más detalles.

La base aérea de Fairford es la ubicación preferida en Europa para el despliegue avanzado de bombarderos del Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. En julio, Burnham aprobó el uso de la base por parte de Estados Unidos para realizar “ataques defensivos” contra Irán, dando continuidad a la política de su predecesor, Keir Starmer.

El Reino Unido se enfrenta actualmente a diversas amenazas a la seguridad, lo que deja a la policía con un sinfín de posibles motivos para investigar.

El gobierno ha vinculado públicamente varios incidentes antisemitas de los últimos meses con grupos respaldados por Irán, mientras que el país también combate las crecientes amenazas de actores de inspiración islamista más tradicionales. Por otra parte, activistas de izquierda opuestos a la guerra de Israel en Gaza han irrumpido en bases británicas en varias ocasiones en los últimos años.

Gran Bretaña, al igual que el resto de Europa, también se enfrenta a un aumento de los incidentes de la denominada guerra “híbrida” rusa, como los ataques a almacenes que contienen mercancías destinadas a Ucrania.

En julio, el gobierno británico anunció que estaba investigando a Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia, un grupo paramilitar respaldado por Irán, por una serie de ataques incendiarios contra lugares judíos en Londres. En 2015, Ken McCallum, director del servicio de seguridad interna británico MI5, declaró que sus equipos habían rastreado “más de 20 complots potencialmente letales respaldados por Irán” durante el año anterior.

El Comando Europeo de Estados Unidos “se mantiene vigilante”, declaró un portavoz, añadiendo que “tomará las medidas adecuadas para garantizar la seguridad de nuestros militares, civiles, contratistas y sus familias en todo el teatro de operaciones europeo”.