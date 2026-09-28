Huracán ‘Polo’, cerca de impactar: Baja California Sur y Sonora suspenden clases del 28 al 30 de septiembre

La Secretaría de Educación y Cultura de Sonora y la autoridad educativa de Baja California Sur informaron la suspensión de clases en la entidad debido al paso del huracán ‘Polo’ para el lunes 28, martes 29 y miércoles 30 de septiembre.

Dicha medida fue por recomendación de la Coordinación Estatal de Protección Civil, a la espera de que impacte en Baja California Sur como huracán categoría 3 el lunes 28, y en Sonora como tormenta tropical la mañana del martes 29 de septiembre.

De acuerdo con las autoridades de Sonora, se esperan lluvias intensas en distintas localidades; sin embargo, la suspensión de clases será distinta según el turno escolar.

¿En dónde no habrá clases del 28 al 30 de septiembre por el huracán ‘Polo’?

Estas serán las suspensiones de clases en los estados debido al paso del huracán ‘Polo’, que impactará México dos veces:

Baja California Sur

La Secretaría de Educación Pública de Baja California Sur confirmó la suspensión de clases el lunes 28 y martes 29 de septiembre en sus cinco municipios.

La medida aplica para escuelas públicas y privadas, tanto apra actividades escolares como administrativas, por indicaciones de Protección Civil.

Sonora

En Sonora la suspensión de clases será del 28 al 30 de septiembre, pero únicamente en ciertos municipios y según el turno y el día:

28 de septiembre, únicamente turno vespertino : Álamos, Arivechi, Bacanora, Bácum, Benito Juárez, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, La Colorada, Mazatán, Navojoa, Ónavas, Quiriego, Rosario, Sahuaripa, San Ignacio Río Muerto, San Javier, Soyopa, Suaqui Grande, Ures, Villa Pesquería y Yécora.

: Álamos, Arivechi, Bacanora, Bácum, Benito Juárez, Cajeme, Empalme, Etchojoa, Guaymas, Hermosillo, Huatabampo, La Colorada, Mazatán, Navojoa, Ónavas, Quiriego, Rosario, Sahuaripa, San Ignacio Río Muerto, San Javier, Soyopa, Suaqui Grande, Ures, Villa Pesquería y Yécora. 29 y 30 de septiembre: Suspensión de actividades en los 72 municipios.

¿A qué hora impactará el huracán ‘Polo’?

El centro del huracán ‘Polo’ se aproxima a las costas de Baja California Sur, a la espera de que impacte en tierra en dos ocasiones, y que sus efectos lleguen hasta Estados Unidos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), esta será su trayectoria: