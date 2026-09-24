Trump y Xi chocan por el futuro de la IA: China pide que ‘siempre esté bajo control humano’

Donald Trump y Xi Jinping abordaron el jueves su intensa competencia en materia de inteligencia artificial durante una cumbre destinada a mantener en buen camino las relaciones entre las mayores economías del mundo.

La forma en que los líderes abordan la IA es una de las cuestiones clave que planean sobre la visita de Estado. El presidente estadounidense aboga por un desarrollo sin restricciones para mantener la ventaja de su país. China, por su parte, criticó los controles estadounidenses a las exportaciones de semiconductores y otros insumos, argumentando que limitan a sus empresas.

Anteriormente, el presidente de Estados Unidos publicó en las redes sociales que quiere mantener la IA “exactamente donde está”, lo que sugiere que mantendría su oposición de larga data a las salvaguardias.

Por el contrario, el máximo líder chino se mostró más abierto a establecer límites. “Tenemos tanto la capacidad como la responsabilidad de desarrollar y gestionar la IA para el bien común y garantizar que su desarrollo esté siempre bajo control humano”, afirmó Xi.

Estas declaraciones representan la primera vez que los líderes abordan conjuntamente las advertencias de los ejecutivos de Silicon Valley y de algunos legisladores estadounidenses sobre la posibilidad de que la IA suponga una amenaza para la humanidad.

Debate sobre la IA

Si bien los líderes de la IA en Silicon Valley advirtieron sobre los peligros del desarrollo desenfrenado de esta tecnología, Washington y Pekín no manifiestan ninguna intención de frenar el desarrollo de la IA.

Trump desestimó los peligros potenciales de la IA como un “engaño”, al tiempo que ha rechazado las peticiones de regulación gubernamental. Pekín no ve motivos para frenar, en parte porque ya va por detrás, aunque está reduciendo la brecha rápidamente.

Pero ambas partes están analizando cómo gestionar los riesgos compartidos. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró que la administración propuso una línea directa de emergencia para incidentes relacionados con la IA y que discutió un mecanismo de diálogo con sus homólogos chinos durante una reunión el domingo en Nueva York.

El jueves por la noche, las tensiones en torno a la IA volverán a quedar patentes cuando Trump reciba a Xi para la segunda cena de Estado de su mandato. Entre los invitados figuran Sam Altman, de OpenAI, quien acusó a la empresa china de IA DeepSeek de aprovecharse de los avances de los laboratorios de vanguardia estadounidenses, y Jensen Huang, cuyos mejores chips de Nvidia tienen prohibida la venta en China.

Esas fricciones quedarán eclipsadas por una cena de crema de calabaza amarilla y lubina con costra de sésamo.