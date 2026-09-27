¿Qué pasa con el T-MEC? México y EU buscan destrabar estos temas

Roberto Lazzeri, embajador de México en Estados Unidos, durante el North Capital Forum 2026.

México y Estados Unidos mantienen una negociación bilateral para atender barreras no arancelarias y medidas unilaterales como paso previo a una discusión más profunda sobre el futuro del T-MEC, reveló Roberto Lazzeri, embajador de México en Estados Unidos.

Durante el North Capital Forum 2026, Lazzeri explicó que, aunque los tres países han planteado avanzar en la relación comercial de largo plazo, la revisión del acuerdo todavía no se desarrolla como una negociación trilateral.

“En este momento, la discusión no es trilateral”, afirmó.

El diplomático detalló que actualmente existen dos frentes de negociación entre México y Estados Unidos, por un lado, las barreras no comerciales que ambos países han venido discutiendo de manera bilateral y, por otro, las medidas unilaterales que cada gobierno debe atender con su contraparte.

“Tenemos dos cosas sucediendo. Tenemos barreras no comerciales que hemos estado discutiendo con Estados Unidos de manera bilateral, y tenemos objetivos unilaterales que necesitamos atender con Estados Unidos de manera bilateral”, señaló.

Para Lazzeri, resolver esas diferencias permitirá posteriormente abrir una conversación más amplia sobre los cambios que enfrenta el comercio internacional y sobre la manera en que Norteamérica puede responder como región.

“Al eliminar estas discrepancias que vemos un poco en el comercio entre nuestros países, entonces una conversación más profunda sobre hacia dónde va el mundo y cómo podemos enfrentarlo mejor como región está, por supuesto, sobre la mesa”, sostuvo.

México y Canadá son importantes para el T-MEC

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, coincidió en la relevancia de mantener la estructura de integración y señaló que México y Canadá son distintos para Washington frente a otros socios comerciales debido a su proximidad y al nivel de interdependencia económica.

“No creo que ninguno de nosotros pueda reemplazar fácilmente al otro, no sin dolor, no sin costos”, afirmó.

Johnson reconoció que el T-MEC constituye un marco relevante para la relación comercial de los tres países, aunque sostuvo que los acuerdos comerciales están sujetos a una revisión permanente.

“No soy experto en el T-MEC, pero sé que el T-MEC nos proporciona un marco. Es un marco valioso que fue creado durante varios años”, dijo.

El embajador estadounidense agregó que las discusiones sobre si el acuerdo será renovado, revisado o sometido a otro mecanismo pueden generar confusión, pero señaló que, en la práctica, las relaciones comerciales están permanentemente bajo evaluación.

“Cualquier relación comercial está constantemente bajo revisión”, sostuvo.

Johnson destacó además que el diálogo entre los socios norteamericanos será determinante para preservar los beneficios de la integración.

“El hecho de que sigamos hablando, que sigamos teniendo diálogo y que todos entendamos el valor de la relación que ya tenemos no puede subestimarse”, afirmó.