T-MEC: México está ‘cautelosamente optimista’ de cerrar un acuerdo comercial con EU, asegura canciller

México busca un acuerdo con Washington que permita reducir los aranceles a productos como automóviles y metales.

El canciller Roberto Velasco se mostró “cautelosamente optimista” sobre las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos.

Tras el fracaso de las negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Canadá el mes pasado, México busca un acuerdo propio con Washington para reducir los aranceles sobre algunas de sus principales exportaciones, incluidos automóviles y metales.

“Siempre soy cautelosamente optimista. Seguimos manteniendo contactos positivos. Aún no tenemos un acuerdo”, declaró Velasco el viernes en una entrevista con Bloomberg TV. “Esperamos que lleguemos a un acuerdo en un futuro no muy lejano”.

Ese mismo viernes, Velasco había anunciado que en las próximas semanas se celebrará otra ronda de negociaciones comerciales.

México busca elevar a un 40% el valor agregado de sus exportaciones

México trabaja con Estados Unidos y Canadá en un plan gradual para sustituir insumos importados de Asia y otras regiones por componentes producidos en Norteamérica. La estrategia forma parte de las negociaciones para la revisión del T-MEC y busca fortalecer las cadenas de suministro regionales.

El subsecretario de Comercio Exterior, Luis Rosendo Gutiérrez, explicó que no se pretende reemplazar de inmediato todas las importaciones, sino identificar qué productos pueden fabricarse de manera viable en México, Estados Unidos y Canadá, con incentivos y protección comercial para desarrollar nuevas cadenas.

Uno de los objetivos es aumentar el valor agregado mexicano en las exportaciones. En sectores como el electrónico, actualmente se ubica entre 7 y 8 por ciento, pese al crecimiento de sus ventas a Estados Unidos. La meta planteada es elevarlo gradualmente hasta 20, 30 o incluso 40 por ciento, en conjunto con Estados Unidos y Canadá.

El proyecto se vincula con el Plan México y con la estrategia estadounidense de recuperar capacidad manufacturera y reducir dependencias externas. Según el funcionario, este proceso representa una oportunidad para México si logra profundizar su integración productiva con sus socios del T-MEC.

¿Cómo van las negociaciones del T-MEC?

La revisión formal comenzó el pasado 1 de julio. Estados Unidos no aceptó renovar el T-MEC en su forma actual, aunque el acuerdo continúa vigente mientras siguen las negociaciones.

México y Estados Unidos ya llevaron a cabo tres rondas bilaterales. En la tercera, celebrada del 21 al 23 de julio, abordaron temas como acero y aluminio, automóviles, agricultura, trabajo, servicios de pagos electrónicos, seguridad económica y cadenas de suministro.

La cuarta ronda fue aplazada. Estaba prevista para septiembre, pero México y Estados Unidos acordaron continuar las conversaciones en octubre.

El pasado 18 de septiembre, Claudia Sheinbaum dijo que después de una llamada con Donald Trump habían alcanzado algunos acuerdos y que avanzaba la posibilidad de un entendimiento bilateral, aunque aclaró que no existe todavía un acuerdo final.