‘México seguirá enviando ayuda humanitaria a Cuba’, anuncia el canciller Roberto Velasco ante la ONU

Desde febrero de este año, México ha enviado cargamentos de alimentos y otros insumos a Cuba.

México mantendrá su apoyo humanitario a Cuba y defenderá ante la comunidad internacional el principio de no intervención, así como el rechazo al embargo impuesto por Estados Unidos a la isla, sostuvo el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, durante su participación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Desde la tribuna de Naciones Unidas, el canciller defendió una política exterior basada en la soberanía, el derecho internacional y la cooperación entre países “sin subordinación”, al tiempo que llamó a renovar a la organización para hacer frente a los conflictos y la polarización mundial.

“Nuestra vocación regional explica también una posición que México ha sostenido por más de seis décadas: la solidaridad con el pueblo de Cuba y el rechazo al embargo y a toda medida económica unilateral a la carta de las Naciones Unidas. Seguiremos enviando ayuda humanitaria para atender las necesidades más urgentes de su población. Porque la fraternidad entre nuestros pueblos no dependen de coyunturas ni de diferencias.”, expresó Velasco.

La administración de Claudia Sheinbaum ha enviado varios cargamentos de alimentos y otros insumos a Cuba en lo que va de 2026. En febrero, dos buques de la Armada de México trasladaron más de 814 toneladas de víveres destinados a la población civil.

Canciller Velasco defiende la soberanía de México ante la ONU

México defendió este viernes ante la Asamblea General de la ONU que el organismo enfrenta “un reto de enorme magnitud” para “renovarse” a la vez que defendió una cooperación internacional “sin subordinación”, después de abordar las desapariciones y los derechos de migrantes y las muertes de mexicanos en centros de detención en Estados Unidos.

“México cree en esta organización que tiene hoy ante sí un reto de enorme magnitud: renovarse en el cumplimiento de su mandato fundacional para preservar a la humanidad de los conflictos armados”, remarcó Roberto Velasco, secretario de Relaciones Exteriores.

Velasco sostuvo que México ha reducido alrededor de un 51 por ciento el promedio diario de homicidios dolosos desde la llegada de la presidenta, Claudia Sheinbaum, en octubre de 2024, y afirmó que esos resultados no se lograron mediante una “guerra”, sino combinando atención a las causas, inteligencia, investigación, fortalecimiento institucional y mayor presencia del Estado.

“La soberanía no se mide en ejércitos ni en recursos materiales. Todas las naciones, todos los pueblos, valen lo mismo ante el derecho”, agregó.

La declaración llega tres días después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, defendiera ante la misma Asamblea el uso del poder militar de su país frente a amenazas en el hemisferio y calificara a México como “epicentro” del narcotráfico.

Desde la tribuna, Velasco afirmó que la independencia de la política exterior mexicana también se mide por la protección de sus ciudadanos fuera del territorio nacional y defendió que el derecho internacional debe prevalecer sobre la fuerza.

México respalda el reconocimiento del Estado palestino

Antes de su intervención, Velasco se reunió con el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, con quien dio seguimiento a la agenda de derechos humanos y desapariciones, y también sostuvo un encuentro con la directora general de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Amy Pope, centrado en migración segura, ordenada y regular, además de la protección de los connacionales mexicanos y sus derechos.

México reiteró, además, su respaldo a la solución de dos Estados para Israel y Palestina y el reconocimiento del Estado palestino.

Con información de EFE.