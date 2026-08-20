Acuerdo comercial de EU y Canadá pone ‘en la mira’ a México

El acuerdo comercial preliminar de Canadá con Estados Unidos tomó por sorpresa a funcionarios y líderes empresariales mexicanos. Ahora, México quiere uno propio, mientras aumentan las dudas sobre si meses de arduas negociaciones podrán conseguir un alivio arancelario comparable por parte del presidente Donald Trump.

Tras una semana de negociaciones que permitió evitar la imposición de aranceles estadounidenses sobre una amplia gama de productos, Ottawa y Washington alcanzaron un acuerdo provisional para reducir al 25 por ciento los aranceles sobre determinados productos canadienses de acero y aluminio, al tiempo que recortarían al 15 por ciento los aranceles sobre los automóviles canadienses. Ambas son demandas clave planteadas por los negociadores mexicanos en sus conversaciones comerciales con la Administración Trump.

El borrador del acuerdo de Canadá, cuyos detalles aún no se han ultimado, aumenta la presión sobre los negociadores mexicanos para que consigan un alivio similar de los aranceles estadounidenses a las importaciones, según un funcionario mexicano familiarizado con el asunto. Varias de las concesiones obtenidas por los canadienses abarcan los mismos sectores y medidas que México ha planteado en sus propias negociaciones con Washington, señaló la persona, que pidió permanecer en el anonimato para hablar con franqueza sobre la estrategia del gobierno.

La Secretaría de Economía de México, que supervisa el comercio exterior, se negó a hacer comentarios.

El sorprendente avance en las negociaciones entre EU y Canadá podría intensificar el escrutinio sobre la estrategia de México tras meses de conversaciones que aún no han producido resultados similares. También ofrece a los funcionarios mexicanos un punto de referencia más claro para presionar por exenciones en sectores como el metalúrgico y el automovilístico, señaló la misma persona.

Mientras que el primer ministro canadiense, Mark Carney, adoptó durante meses una postura más beligerante, la presidenta Claudia Sheinbaum evitó las represalias y optó por su característico enfoque “sensato” para mantener abiertos los canales de comunicación mientras buscaba exenciones arancelarias mediante la negociación. Estados Unidos y México celebraron tres rondas bilaterales de conversaciones comerciales entre mayo y julio, que abarcaron muchas de las mismas industrias exportadoras clave.

Las autoridades mexicanas señalaron ese compromiso —además de las concesiones en asuntos no comerciales, como una mayor cooperación en materia de seguridad con EU— como prueba de que los negociadores de Sheinbaum estaban superando a los de Canadá en las discusiones de alto riesgo sobre el futuro del T-MEC, el tratado de libre comercio de Norteamérica. Pero esa opinión está siendo cuestionada ahora.

No se ha logrado una prórroga significativa del T-MEC, mientras que el alivio concreto frente a los elevados aranceles estadounidenses ha sido limitado, pese a que las autoridades mexicanas afirman que alrededor del 85 por ciento de las exportaciones con destino a EU siguen entrando libres de aranceles en virtud del acuerdo. Aun así, los vehículos, el acero y el aluminio siguen sujetos a aranceles estadounidenses específicos para cada sector, lo que ha situado a esas industrias en el centro de las conversaciones bilaterales.

Los líderes empresariales de los sectores automovilístico y siderúrgico de México sostienen que el acuerdo que está tomando forma entre EU y Canadá ha debilitado significativamente el argumento del gobierno mexicano de que una participación temprana colocaba a sus exportaciones en una posición privilegiada. Hablaron bajo condición de anonimato para referirse a las delicadas negociaciones.

La atención se centra ahora en si los meses de negociaciones y la creciente alineación con Washington respecto de China pueden traducirse en alivio para las industrias que aún pagan los aranceles de Trump, según una persona del sector automovilístico.

La atención se centra ahora en si los meses de negociaciones y la creciente alineación con Washington respecto de China pueden traducirse en alivio para las industrias que aún pagan los aranceles de Trump, según una persona del sector automovilístico.

La Administración Trump ha pedido a Sheinbaum que considere aplicar aranceles similares a los de la denominada “Sección 232” a las importaciones de acero y aluminio procedentes de fuera de Norteamérica, para alinearse mejor con el enfoque de Washington respecto de China. Las autoridades mexicanas han afirmado que están dispuestas a debatir la propuesta y ya han aumentado los aranceles sobre el acero importado de Asia.