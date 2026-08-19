Trump le baja a su ‘beef’ con Canadá: Analizar bajar arancel a autos de 25% a 15%

Trump confió en que habrá un acuerdo definitivo con Canadá para no implementar las medidas aduaneras.

La administración Trump está a punto de reducir del 25 por ciento al 15 por ciento los aranceles sobre los automóviles importados de Canadá, como parte de un acuerdo más amplio que supondría que el país vecino de Estados Unidos retire las medidas comerciales de represalia, según personas familiarizadas con el asunto.

El año pasado, la Casa Blanca impuso un arancel de 25 por ciento a los automóviles y camiones de fabricación extranjera. En el caso de los vehículos fabricados en Canadá y México, el arancel se aplica únicamente a los componentes no estadounidenses del vehículo, una medida destinada a impulsar a las empresas a trasladar una mayor parte de su producción a Estados Unidos.

La misma disposición sobre el contenido se aplicará a la nueva tasa de 15 por ciento, según las personas. Los detalles del acuerdo aún no se han ultimado y, en el pasado, el presidente estadounidense, Donald Trump, ha introducido cambios de última hora en acuerdos comerciales o los ha cancelado por completo.

Los negociadores estadounidenses y canadienses han debatido si ampliar la exención para incluir más contenido, aunque no se ha tomado una decisión firme al respecto, según una de las personas. Un acuerdo de ese tipo habría reducido efectivamente aún más los aranceles sobre los automóviles.

Aun así, la concesión supone una victoria significativa para la industria automotriz canadiense y para fabricantes como Toyota Motor Corp., Honda Motor Co., General Motors Co. y Ford Motor Co. Todas estas empresas exportan vehículos desde Canadá a Estados Unidos.

Trump califica de “justo” el acuerdo comercial con Canadá

Trump aseguró este miércoles que el acuerdo para pausar los aranceles del 50 por ciento que su gobierno se disponía a imponer a Canadá son un acuerdo “muy justo” para ambos países.

“Tuve una conversación muy buena con el primer ministro (canadiense) anoche y hemos llegado a un acuerdo con Canadá. Como saben, hoy iban a entrar en vigor aranceles generalizados del 50 por ciento contra Canadá; ellos llamaron ayer y aceptaron los puntos que nosotros exigíamos. Es un acuerdo muy justo para ambas partes”, afirmó el mandatario a periodistas durante un acto en la Casa Blanca.

Aunque Trump reconoció que “todo está sujeto a la formalización de los documentos”, confió en que habrá un acuerdo definitivo con el país vecino para no implementar esas imposiciones aduaneras.

“Creo que es un acuerdo muy bueno para ambas partes. Es excelente para nuestros agricultores; ya no se verán perjudicados, ya que Canadá les estaba causando un gran daño”, apuntó el presidente estadounidense.

El ministro canadiense responsable del comercio con Estados Unidos, Dominic LeBlanc, explicó tras reunirse con Greer en Washington que los dos están trabajando “conjuntamente para ultimar un acuerdo” entre los dos países.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, declaró este miércoles que Canadá está a punto de concluir un acuerdo comercial con Estados Unidos que reforzará la posición canadiense “al garantizar mejores condiciones” a los principales sectores estratégicos del país.

“Canadá inició estas conversaciones con las mejores condiciones comerciales generales. Ahora avanzamos hacia un acuerdo que refuerza esa ventaja de Canadá, entre otras cosas al garantizar las mejores condiciones en cada uno de los sectores estratégicos más importantes del país y aportar una mayor certidumbre sobre nuestra futura relación comercial”, dijo Carney en un mensaje en sus redes sociales.

Con información de Bloomberg y EFE.