Premier de Manitoba se lanza contra Trump y pide a Canadá no ceder en tema comercial: ‘Es mala persona’

Dominic LeBlanc, ministro canadiense responsable del comercio con EU, declaró que los dos países estaban cerca de un acuerdo.

El premier de una provincia canadiense lanzó este jueves un mordaz ataque contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificándolo de “mala persona” e “indigno de confianza”, e instó a Canadá a seguir luchando en lugar de apresurarse a hacer concesiones en las negociaciones comerciales con Washington.

El premier de Manitoba, Wab Kinew, dijo que Canadá tiene influencia en las conversaciones, aun mientras su provincia sopesa restablecer las ventas de alcohol de Estados Unidos a instancias del primer ministro Mark Carney para ayudar a garantizar un acuerdo que evitaría los aranceles estadounidenses del 50 por ciento con los que se ha amenazado al país.

“Todo el mundo conoce ya al presidente estadounidense: es errático, es irresponsable y es indigno de confianza. Y esta es la persona con la que se suponía que debíamos hacer un acuerdo, y vamos a hacer concesiones adicionales por ello. Por eso digo que no se puede hacer un buen acuerdo con una mala persona, porque ¿quién dice que no vaya a revocarse?”, dijo Kinew.

Dominic LeBlanc, el ministro canadiense responsable del comercio con Estados Unidos, declaró que los dos países estaban cerca de finalizar un acuerdo tras regresar a Washington para reunirse de nuevo con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

‘Seguimos avanzando’ en negociaciones con EU

“Estamos muy cerca. Seguimos avanzando”, dijo, y añadió que los funcionarios canadienses permanecerían en Washington para seguir trabajando en el acuerdo.

Trump calificó el incipiente acuerdo de “muy justo” para ambas partes, mientras que los aranceles sobre importaciones canadienses por un valor aproximado de 20 mil millones de dólares han sido aplazados hasta las 12:01 del sábado. Ninguna de las partes ha publicado los términos completos.

A pesar de sus críticas a Trump, Kinew dijo que Manitoba podría acceder a la solicitud de Carney como parte de un enfoque de “Canadá como un equipo”.

Pero instó a los consumidores a seguir comprando productos canadienses aun si los productos estadounidenses vuelven a las tiendas provinciales de licores. Otros líderes provinciales, como los premieres de Saskatchewan y Nueva Escocia, han expresado públicamente su apoyo a la dirección de la negociación de Carney.

¿De qué hablaron Mark Carney y premiers de Canadá?

El premier de Terranova y Labrador Tony Wakeham señaló que todos los premieres acordaron, durante la llamada con Carney, regresar el alcohol estadounidense a las estanterías, aunque no todos ellos han confirmado públicamente esa postura.

“Creo que deberíamos luchar. Creo que Donald Trump es muy débil. Creo que Estados Unidos es más débil en el mundo hoy que hace un año. Está a punto de ser masacrado en las elecciones de mitad de mandato y el costo de vida es el tema número uno y está completamente desconectado del costo de vida de los estadounidenses”, afirmó Kinew.

“Tenemos la sartén por el mango. Ellos están a la defensiva ahora mismo. Acuden a nosotros por un acuerdo ahora mismo”. Kinew dijo entender que la solicitud de Carney significaba que restablecer las ventas de alcohol de Estados Unidos era, en la práctica, necesario para completar el acuerdo.

Las prohibiciones provinciales sobre el alcohol de Estados Unidos han sido un motivo particular de irritación para el gobierno de Trump, que ha presionado a Canadá para que elimine las restricciones que redujeron drásticamente las ventas de licores estadounidenses.