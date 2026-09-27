Yankees vs. Red Sox: ¿Cuándo y cómo se juegan los Comodines de la MLB 2026?

Así luce el cuadro de la postemporada de la MLB 2026 (Fotoarte: El Financiero / Créditos: MLB, Shutterstock).

La temporada regular bajó el telón y todo está definido para el próximo acto: el cuadro de los playoffs de la MLB 2026 quedó completo tras la última jornada, por lo que ahora cada turno para batear tiene mayor peso.

Entre todos los cruces aparece uno que roba reflectores por nombre propio: Yankees de Nueva York contra Medias Rojas de Boston. La rivalidad presenta un nuevo capítulo en los Comodines, aunque además de ese duelo hay varios enfrentamientos que mantendrán a los aficionados pendientes entrada por entrada.

¿Cuándo empiezan los Comodines de la MLB 2026?

Las Series del Comodín comienzan el martes 29 de septiembre y se disputan al mejor de tres juegos, por lo que el equipo que consiga dos victorias avanza a las Series Divisionales.

Los cuatro enfrentamientos arrancan entre martes con el mismo orden de horarios. El jueves 1 de octubre queda reservado por si las series se van al tercer juego, aunque con posibles cambios de horarios dependiendo de cuántas series continúen hasta el enfrentamiento definitivo.

Bravos vs. Filis: Así juegan su Serie de Comodines

Los Bravos, terceros de la Liga Nacional, reciben a los Filis, sextos sembrados. Filadelfia aseguró su clasificación en el último día de la temporada regular con una victoria de 7-3 sobre los Rays, resultado que le permitió quedarse con el último boleto de la Nacional.

La serie será la primera en entrar en acción durante los tres días de los Comodines:

Medias Blancas vs. Astros: Así se juega el choque de la Liga Americana

Houston llega como campeón del Oeste de la Liga Americana y ocupa el tercer puesto de la liga, por lo que enfrentan a los Medias Blancas, sexto sembrado. Los Astros aseguraron su división después de que los Rangers perdieran 6-4 ante los Mellizos.

Yankees vs. Red Sox: Así se juega el duelo estelar en la Liga Americana de la MLB

Los Yankees terminaron como cuarto sembrado de la Liga Americana y tendrán la localía ante los Medias Rojas, quintos.

Es una de las series que abrirán el camino hacia las Series Divisionales donde uno enfrentará a los Rays y el otro tendrá que pensar en la próxima temporada.

Padres vs. Cachorros: Así será el cierre de la jornada en los Comodines

El último turno de las jornadas corresponde a la Liga Nacional. Los Padres, cuartos sembrados, recibirán a los Cachorros, quintos, en una serie que completa los cuatro cruces de la primera ronda de la postemporada:

¿Qué sigue después de los Comodines de la MLB 2026? Así pinta el calendario

Los ganadores de estas cuatro series avanzan a las Series Divisionales. En la Liga Americana, los Rays y Guardianes ya tienen descanso en la primera ronda; en la Nacional, los Cerveceros y Dodgers también esperan en esa instancia.

Las Series Divisionales de la Liga Americana están programadas del 3 al 10 de octubre, mientras que las de la Liga Nacional se disputarán del 3 al 9. Después llegarán las Series de Campeonato, previstas del 11 al 20 de octubre, y, para culminar la temporada, la Serie Mundial de la MLB queda programada del 23 al 31 de octubre.