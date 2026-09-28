Sheinbaum anuncia plan especial de seguridad para Morelos por muertes de alumnas: ‘Ya son varios casos’

Fotografías de las estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos victimas de feminicidio entre 2025 y 2026.

Tras la muerte de dos estudiantes de preparatoria de la UAEM, la presidenta Claudia Sheinbaum adelantó que el Gobierno de México reforzará la seguridad en Morelos.

“Vamos a coordinarnos con la gobernadora (Margarita González Saravia) para saber en qué necesita nuestro apoyo”, dijo en la ‘mañanera’ de este lunes 28 de septiembre.

Como parte de ese refuerzo, Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, contactó a la rectora de la Universidad Aútonoma del Estado de Morelos (UAEM), Viridiana Aydeé León Hernández, “por el triste caso, porque ya son varios”, dijo en referencia al feminicidio de Claudia Tacoronte, estudiante española que estaba de intercambio en esa institución.

“Que nos pongamos en contacto con la rectora y con los estudiantes para ver qué está pasando y llevar a cabo mayores acciones de prevención con los estudiantes”, dijo.

La presidenta de México dijo que, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadano, el número de homicidios dolosos en Morelos va a la baja, pero hay un repunte de delitos del fuero común como los robos.

¿Quiénes son las estudiantes de la UAEM asesinadas entre 2025 y 2026?

Se trata de los feminicidios de Aylín Rodríguez Fernández, Kimberly Joselín Ramos Beltrán, Karol Toledo Gómez, Michelle Itzayana Fuentes Calderón y Claudia Tacoronte Aguilera.

El primer caso fue el de Aylín Rodríguez Fernández, estudiante de 20 años de la Facultad de Psicología, reportada como desaparecida el 3 de abril de 2025. Su cuerpo fue encontrado un día después en Jiutepec y las autoridades detuvieron a Uriel ‘N’, quien era su pareja.

Ya en 2026, Kimberly Joselín Ramos Beltrán, de 18 años y estudiante de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática, desapareció el 20 de febrero después de acudir al campus Chamilpa, en Cuernavaca.

Tras 19 días de búsqueda, su cuerpo fue localizado en una zona boscosa cercana al campus. Jared Alejandro ‘N’, señalado como su presunta expareja, fue detenido y vinculado a proceso. El caso fue catalogado como feminicidio.

Poco después ocurrió el caso de Karol Toledo Gómez, también de 18 años y estudiante de Derecho en la sede regional de la UAEM en Mazatepec. Fue vista por última vez el 2 de marzo cerca de su domicilio y su cuerpo fue localizado tres días después en Coatetelco. La Fiscalía de Morelos señaló que no había elementos que relacionaran su asesinato con el de Kimberly.

A finales de mayo desapareció Michelle Itzayana Fuentes Calderón, de 15 años y estudiante de bachillerato del Sistema Universitario de Educación Mixta de la UAEM. La joven salió de su domicilio en Yautepec el 24 de mayo y posteriormente su cuerpo fue encontrado en las inmediaciones de Tepoztlán.

El caso más reciente fue el de Claudia Tacoronte Aguilera, estudiante española de 21 años que vino de intercambio académico a México. La joven fue asesinada la noche del 12 de septiembre en Cuautla, después de ser víctima de un asalto. La Fiscalía de Morelos abrió la investigación bajo el protocolo de feminicidio y posteriormente identificó a Francisco Javier Meléndez ‘N’, alias ‘El Trompas’, como presunto responsable.