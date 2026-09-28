¿Qué daños dejará el huracán ‘Polo’ en BCS? Alertan por marejada ciclónica y corriente marina peligrosa

El huracán ‘Polo’, actualmente categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, se acerca a la costa de Baja California Sur, donde se prevén lluvias torrenciales, vientos de hasta 240 kilómetros por hora (km/h), oleaje de hasta 10 metros y una peligrosa marejada ciclónica.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC), las condiciones meteorológicas se empeorarán rápidamente durante este lunes 28 de septiembre, mientras que se espera que ‘Polo’ toque tierra en la costa oeste de la Península de Baja California cerca de una fuerza de huracán mayor.

Durante la mañana de este lunes, el centro del huracán se localizaba a 140 kilómetros al oeste-suroeste de Santa Rosalía, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 185 km/h, rachas de 220 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 17 km/h, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

¿Qué ‘estragos’ provocaría el huracán ‘Polo’ en Baja California Sur?

El principal riesgo durante el paso del huracán ‘Polo’ será la combinación de vientos extremos, lluvias intensas, inundaciones, deslaves, marejada ciclónica y oleaje de hasta 10 metros de altura.

Conagua pronosticó lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en el centro de Baja California Sur. Estas precipitaciones podrían provocar el incremento de los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos, inundaciones en zonas bajas y deslaves.

Además, se esperan vientos sostenidos de 170 a 190 km/h, con rachas de hasta 220 a 240 km/h en Baja California Sur, condiciones capaces de ocasionar daños materiales, caída de árboles, interrupciones en servicios y afectaciones en infraestructura vulnerable.

El NHC advirtió que las condiciones de huracán y tormenta tropical se extenderán por Baja California durante este lunes y podrían alcanzar el territorio continental de México entre la noche del lunes y las primeras horas del martes.

Marejada ciclónica: uno de los peligros del huracán ‘Polo’

Otro de los riesgos será la marejada ciclónica, es decir, el aumento anormal del nivel del mar provocado por los vientos de la tormenta.

Conagua estima una marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros en las costas del centro de Baja California Sur, por lo que las zonas costeras y bajas podrían registrar inundaciones.

El NHC también alertó que es probable que se produzca una marejada ciclónica peligrosa en las áreas donde los vientos soplen hacia tierra, especialmente conforme el huracán se acerque a la península.

Oleaje de hasta 10 metros por el huracán ‘Polo’

El mar también representará un riesgo por el huracán ‘Polo’. De acuerdo con Conagua, se prevé oleaje de 8 a 10 metros de altura en las costas de Baja California Sur.

Además, podrían registrarse olas de 2 a 4 metros en la costa sur de Sonora y de 1 a 2 metros en las costas del sur de Baja California Sur y Sinaloa.

El Centro Nacional de Huracanes advirtió que durante los próximos dos días habrá oleaje y corrientes marinas peligrosas en algunas zonas de la costa noroeste de México y Baja California.

Por ello, incluso después de que disminuya la intensidad del ciclón, las condiciones marítimas podrían continuar siendo peligrosas.

¿Dónde impactará el huracán ‘Polo’ HOY y dónde dejará lluvias?

Conagua informó que se pronostica que durante la tarde o noche de este lunes el centro de ‘Polo’ impacte en la porción central de Baja California Sur.

Debido a su trayectoria, las autoridades mantienen una zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta Abreojos hasta Santa Fe, así como desde Loreto hasta San Juan Bautista, en Baja California Sur.

También existe una zona de prevención por vientos de huracán desde Bahía de Kino hasta Huatabampito, Sonora.

Asimismo, se mantiene vigilancia por efectos de vientos de huracán y prevención por tormenta tropical en distintos puntos de Baja California Sur y desde Huatabampito, Sonora, hasta Topolobampo, Sinaloa.

Los efectos de Polo no se limitarán a Baja California Sur. Conagua pronosticó lluvias torrenciales de 150 a 250 milímetros en la costa y sur de Sonora, mientras que en el centro del estado se esperan precipitaciones intensas de 75 a 150 milímetros.

También se prevén lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el norte de Sinaloa y en el norte y oeste de Chihuahua, además de lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en el centro y sur de Baja California.

El NHC señaló que las fuertes lluvias asociadas con Polo podrían provocar inundaciones y deslaves potencialmente mortales, particularmente en zonas de terreno escarpado.

¿'Polo’ seguirá causando daños después de debilitarse?

Aunque el sistema se debilite y eventualmente se disipe, sus efectos podrían prolongarse.

El Centro Nacional de Huracanes indicó que los remanentes de nivel medio de ‘Polo’ podrían generar ráfagas de viento en zonas interiores y terrenos elevados del noroeste de México y el suroeste de Estados Unidos.

Por ello, las autoridades mantienen el llamado a la población para permanecer atenta a los avisos oficiales y seguir las indicaciones de Protección Civil.