Huracán ‘Polo’, de categoría 3, se acerca a Baja California Sur: ¿A qué hora y dónde tocará tierra HOY?

El huracán ‘Polo’, de categoría 3, se acerca a Baja Clifornia Sur.

El huracán ‘Polo’, categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, se aproxima a Baja California Sur, donde se prevé que toque tierra este lunes 28 de septiembre después del mediodía en la porción central del estado, de acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

A las 06:30 horas, el reporte más reciente de la Conagua indicaba que el centro del huracán ‘Polo’ se localizaba aproximadamente a 200 kilómetros al suroeste de Cabo San Lázaro y a 440 kilómetros al sur-suroeste de Santa Rosalía, Baja California Sur.

‘Polo’ presenta vientos máximos sostenidos de 185 kilómetros por hora, rachas de hasta 220 km/h y se desplaza hacia el nor-noreste a 17 km/h.

¿A qué hora y dónde impactará el huracán ‘Polo’?

El SMN prevé que ‘Polo’ impacte la porción central de Baja California Sur después del mediodía de este lunes 28 de septiembre.

Ante la cercanía del fenómeno, durante las próximas horas continuarán intensificándose los vientos, las lluvias y el oleaje en Baja California Sur.

Durante la madrugada se pronosticaron lluvias puntuales muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, principalmente en la región central del estado.

Además, se esperan vientos sostenidos de 50 a 60 km/h, con rachas de 70 a 80 km/h, así como oleaje de entre 4 y 6 metros de altura en las costas de Baja California Sur.

¿Qué zonas esperan fuertes lluvias y están bajo alerta por el huracán ‘Polo’?

Debido al avance del huracán ‘Polo’ de categoría 3, se mantienen diferentes zonas de prevención y vigilancia por sus efectos:

Zona de prevención por vientos de huracán: desde Santa Rosalía hasta San Juan Bautista, BCS. También desde Punta Abreojos hasta Santa Fe; desde Loreto hasta Santa Rosalía, BCS; y desde Guaymas hasta Huatabampito, Sonora. Además, desde Bahía de Kino hasta Guaymas, Sonora.

desde Santa Rosalía hasta San Juan Bautista, BCS. También desde Punta Abreojos hasta Santa Fe; desde Loreto hasta Santa Rosalía, BCS; y desde Guaymas hasta Huatabampito, Sonora. Además, desde Bahía de Kino hasta Guaymas, Sonora. Zona de vigilancia por vientos de huracán y prevención por tormenta tropical: desde Punta Abreojos hasta Punta Eugenia y desde Loreto hasta San Evaristo, BCS. También desde Huatabampito, Sonora, hasta Topolobampo, Sinaloa.

Por ello, las autoridades exhortan a la población de las zonas bajo alerta a mantenerse atenta a los avisos oficiales y extremar precauciones ante posibles lluvias, fuertes vientos y elevado oleaje.

Además, la circulación del huracán Polo originará lluvias puntuales torrenciales (de 150 a 250 milímetros [mm]) en Baja California Sur (centro) y Sonora (centro y sur); muy fuertes (de 50 a 75 mm) en Sinaloa (norte) y Chihuahua (norte y oeste), así como fuertes (de 25 a 50 mm) en Baja California (centro y sur).

¿Dónde provocará la tormenta tropical ‘Rachel’ lluvias HOY?

Además de ‘Polo’, la tormenta tropical ‘Rachel’ mantiene su actividad frente a las costas del Pacífico mexicano.

A las 03:15 horas, su centro se ubicó aproximadamente a 395 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y a 750 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima.

Presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h, rachas de 95 km/h y se desplaza hacia el oeste-noroeste a 13 km/h.

‘Rachel’ ocasiona lluvias muy fuertes, de 50 a 75 mm, en Guerrero y Oaxaca, además de vientos sostenidos de 30 a 50 km/h, con rachas de 60 a 70 km/h, y oleaje de 2 a 3 metros en las costas de ambos estados.

También se mantiene una zona de vigilancia por efectos de vientos de tormenta tropical desde Punta San Telmo, Michoacán, hasta Playa Pérula, Jalisco.