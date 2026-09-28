Profuturo fortalece su análisis para la toma de decisiones de inversión con la 16.ª Semana de los Economistas

La 16.ª edición contó con la participación del subgobernador del Banco de México, José Gabriel Cuadra García, y reunió a economistas de J.P. Morgan, Bank of America, Citi, Scotiabank, Finamex, Santander, Barclays y HSBC.

Profuturo llevó a cabo la 16.ª edición de la Semana de los Economistas, del 31 de agosto al 8 de septiembre de 2026, un foro semestral que forma parte de la revisión de su visión sobre el entorno económico y financiero. Este ejercicio permite a la empresa contrastar distintas perspectivas y revisar los supuestos que sustentan el análisis económico y proceso de inversión.

Con ocho años de continuidad, la Semana de los Economistas se ha consolidado como una práctica institucional que amplía periódicamente el marco de referencia de Profuturo. El intercambio con especialistas nacionales e internacionales aporta elementos adicionales para evaluar escenarios, riesgos y oportunidades relevantes para su proceso de inversión.

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En esta edición participaron economistas de J.P. Morgan, Bank of America, Citi, Scotiabank, Finamex, Santander, Barclays y HSBC, cuyas perspectivas permitieron contrastar lecturas sobre la evolución de la economía mexicana y los mercados internacionales.

La jornada de cierre contó con la participación del subgobernador del Banco de México, José Gabriel Cuadra García, cuya presencia reforzó el carácter de la Semana de los Economistas como un espacio de intercambio que reúne distintas perspectivas del ámbito económico y financiero.

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“La Semana de los Economistas nos permite contrastar nuestra visión con perspectivas técnicas diversas y mantener actualizada nuestra lectura del entorno económico. Este intercambio enriquece nuestro proceso de análisis y nos aporta elementos adicionales para evaluar riesgos y oportunidades y tomar decisiones de inversión de manera disciplinada e informada, con el objetivo de gestionar responsablemente el ahorro de nuestros clientes.”, señaló Arturo García, Director General de Profuturo.

Para Profuturo, comprender el entorno económico es fundamental para tomar decisiones de inversión informadas y gestionar responsablemente el ahorro para el retiro de sus clientes. A través de iniciativas como la Semana de los Economistas, la compañía fortalece las capacidades que respaldan esta labor, con el objetivo de contribuir a que millones de trabajadores mexicanos alcancen su tranquilidad financiera.