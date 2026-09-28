Morena define HOY a su coordinador en Nuevo León: ¿Qué ‘corcholatas’ aspiran al puesto de Samuel García?

Morena define a su coordinador en Nuevo León rumbo a las elecciones de 2027. (Foto: @samuel_garcias)

Morena definirá este lunes 28 de septiembe quién encabezará la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación en Nuevo León, una decisión con la que el partido colocará a uno de los seis perfiles que participaron en el proceso interno rumbo a las elecciones de 2027.

El anuncio está previsto para las 09:30 horas en el World Trade Center de la Ciudad de México y estará encabezado por Ariadna Montiel, dirigente nacional de Morena, y Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones.

La definición de Nuevo León se dará a conocer junto con las correspondientes a San Luis Potosí, Tlaxcala, Nayarit, Sonora, Baja California Sur y Chihuahua.

¿Quiénes son los perfiles que buscan la coordinación de Morena en Nuevo León?

¿Quién sustituirá a Samuel García? La contienda interna reúne a perfiles con distintas trayectorias en la política estatal y federal: Tatiana Clouthier Carrillo, Clara Luz Flores Carrales, Judith Díaz Delgado, Waldo Fernández González, Andrés Mijes Llovera y Felipe de Jesús Cantú.

Tatiana Clouthier

Tatiana Clouthier cuenta con experiencia en el ámbito federal. En 2018 fue coordinadora de la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador y posteriormente se desempeñó como secretaria de Economía.

En 2024 participó nuevamente en una campaña presidencial, esta vez como coordinadora de voceros de Claudia Sheinbaum.

Clara Luz Flores

Clara Luz Flores cuenta con experiencia tanto en la administración pública estatal como federal. Fue alcaldesa de Escobedo y en 2021 compitió por la gubernatura de Nuevo León como candidata de Morena.

Durante el gobierno de López Obrador encabezó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Judith Díaz

Judith Díaz fue delegada de los Programas para el Desarrollo del Gobierno Federal en Nuevo León durante el sexenio de López Obrador.

Actualmente forma parte de la estructura política de Morena en la entidad. Su trayectoria se ha desarrollado principalmente en la administración pública y en la operación de programas federales.

Waldo Fernández

Waldo Fernández ha ocupado cargos en los ámbitos legislativos federal y estatal. Fue diputado federal, diputado local y senador por Nuevo León.

Durante su paso por el Congreso local coordinó la bancada de Morena. En 2024 llegó al Senado como integrante de la fórmula de la coalición encabezada por Morena en Nuevo León.

Andrés Mijes

Andrés Mijes cuenta con experiencia principalmente en el ámbito municipal. Fue alcalde de General Escobedo en 2021 y obtuvo la reelección en 2024.

Su trayectoria política se ha concentrado en el área metropolitana de Monterrey y en la gestión municipal.

Felipe de Jesús Cantú

Felipe de Jesús Cantú es uno de los perfiles con mayor trayectoria política y, a diferencia del resto de los aspirantes, tiene un origen partidista distinto.

Fue alcalde de Monterrey, diputado local y diputado federal por el PAN, partido en el que militó durante más de tres décadas. En 2021 se incorporó a Morena.

Elecciones en Nuevo León: ¿Qué se elige en los comicios de 2027?

La designación de la coordinación estatal ocurre a pocos días del inicio formal del proceso electoral en Nuevo León, previsto para el 6 de octubre, y en un momento en que Morena busca fortalecer su estructura territorial rumbo a 2027.

En las próximas elecciones estarán en juego la gubernatura, las diputaciones locales y los 51 ayuntamientos del estado.

Es importante destacar que la designación de quien encabezará la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación no equivale jurídicamente a la candidatura de Morena a la gubernatura.

La selección de la persona que contenderá por el gobierno estatal se realizará posteriormente, conforme avance el proceso electoral y de acuerdo con las reglas internas que establezca el partido.