‘Mañanera’ de Claudia Sheinbaum tras informe en el Zócalo: Sigue las últimas noticias

Estas son las noticias más recientes de la conferencia de la presidenta Claudia Sheinbaum del lunes 28 de septiembre.

La presidenta Claudia Sheinbaum inicia la ‘mañanera’ de 28 de septiembre tras el cierre de su gira de informes en el Zócalo desde donde reivindicó que México es “un país soberano” que no aceptará el interjerencismo de otros países.

La mandataria está acompañada de Iván Escalante, titular de la Profeco quien todos los lunes dan el informe de ‘Quién es quién’ en los precios de las gasolinas y la canasta básica.

‘Mañanera’ de Sheinbaum del lunes 28 de septiembre: Últimas actualizaciones

La conferencia matutina inició con un enlace con Laura Velázquez, titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil, quien está en Baja California Sur ante la llegada del huracán Polo que tocará tierra hoy en el estado.

¿Qué pasó en las ‘mañaneras’? Este es el resumen de las conferencias del 21 al 25 de septiembre

El lunes 21 de septiembre, Sheinbaum confirmó que a partir del 3 de noviembre quedará cancelado el uso de celulares y otros dispositivos electrónicos en primarias y secundarias, tanto durante las clases como en los recreos.

Ese mismo día, la presidenta de México informó que Elvis Guerra, diseñadora del vestido que utilizó durante el ‘Grito’, recibió protección después del ataque a balazos contra su vivienda en Juchitán.

Para el martes 22 de septiembre, el huracán Polo (que tocará tierra hoy en Baja California Sur) acaparó parte de la conferencia. Sheinbaum informó que el ciclón bordearía las costas del Pacífico mexicano y pidió especial atención en Jalisco, Colima y Michoacán ante las lluvias intensas.

En esa ‘mañanera’, Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno,reportó ahorros para el Gobierno por 83.8 mil millones de pesos desde la creación de la dependencia.

El miércoles 23 de septiembre, la relación entre México y Estados Unidos llegó a la ‘mañanera’ después de que Donald Trump afirmó ante la ONU que México era el “epicentro del narcotráfico”. Sheinbaum respondió que se estaba retomando solo una parte de las declaraciones del mandatario estadounidense y sostuvo que ambos gobiernos mantienen una buena relación y trabajan en el combate a los cárteles.

El jueves 24 de septiembre, el Gobierno anunció una inversión de 400 millones de dólares de Lego en Nuevo León hasta 2029, con la expectativa de generar al menos mil 300 empleos. También presentó la iniciativa de Ley de Economía Digital, con la que se busca facilitar los pagos digitales. Sheinbaum aclaró que la propuesta no pretende eliminar el efectivo y recordó que herramientas como CoDi y SPEI permiten realizar pagos y cobros sin comisiones.

La mandataria también abordó el aseguramiento de 59 millones de litros de combustible en Guanajuato y señaló que la FGR continuaba revisando los permisos de la empresa involucrada, por lo que todavía no podía descartarse que el combustible estuviera relacionado con huachicol.

Finalmente, el viernes 25 de septiembre, desde Villahermosa, Tabasco, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, afirmó que la pesquisa sobre los 59 millones de litros asegurados en Guanajuato fue atraída por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada.

García Harfuch también confirmó la destitución del delegado de la FGR en Guanajuato, Juan Francisco Vera, luego de que se detectaron anomalías en el operativo.

Sheinbaum también habló sobre la detención de Miguel ‘N’, alcalde de Juchitán. Explicó que la captura derivó de una investigación que llevaba tiempo en curso por denuncias sobre presuntos vínculos de funcionarios municipales con la delincuencia organizada y que el caso no estaba directamente relacionado con la denuncia de Elvis Guerra.