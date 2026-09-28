Ser un buen vecino: cuando las empresas transforman positivamente su comunidad

Durante años, hablamos de responsabilidad empresarial frente a grandes desafíos globales: cambio climático, desigualdad, biodiversidad, escasez de agua o transición energética. Todos fundamentales. Sin embargo, existe otra dimensión de la sostenibilidad que comienza mucho más cerca: la capacidad de transformar nuestro entorno inmediato.

Una empresa puede tener grandes metas globales, pero su impacto también se refleja en la comunidad: en el parque donde juegan los niños, en el camellón que atraviesan los vecinos, en los árboles que dan sombra y en las oportunidades para jóvenes y emprendedores.

Concretamente, la sostenibilidad también significa ser un buen vecino; esta reflexión tiene un significado especial.

Desde hace 40 años he participado en diversas iniciativas comunitarias: voluntariado, reforestación, orfanatorios, proyectos sociales y mentoría a emprendedores sociales.

Experiencias muy distintas, pero con una misma enseñanza: involucrarnos sí hace la diferencia.

Pensamos que recuperar un parque o acompañar a un emprendedor es una contribución pequeña frente a la magnitud de los problemas.

Mi experiencia dice lo contrario; muchas veces, las transformaciones profundas comienzan con acciones pequeñas, concretas y cercanas.

La semana pasada volví a comprobarlo en un lugar muy especial: mi querida Ensenada.

El lugar donde todo comenzó

Participé en dos eventos impulsados por OXXO como parte de Ruta Verde, un esfuerzo para rehabilitar espacios públicos y fortalecer el entorno.

Una de las intervenciones rehabilitó más de 1,700 metros cuadrados de camellones, incorporando plantas nativas y polinizadores acordes a la región.

El concepto es importante porque seleccionar especies adaptadas permite desarrollar áreas verdes con mejor aprovechamiento de recursos, generando condiciones favorables para la biodiversidad.

En una región como Baja California, donde el agua es vital, la infraestructura verde adaptada es particularmente relevante.

La segunda experiencia tuvo un componente muy emocional.

Regresar al Parque Mundo Infantil, cercano a la casa de mis padres y donde jugué de niño y feliz que en este día me acompañó mi hijo mayor Francisco Suárez Armenta “Pancho”.

Volver décadas después, a conservarlo y mejorarlo, cerró un círculo personal.

Durante casi 50 años, este parque ha formado parte de Ensenada. Recuperar un parque significa mucho más que infraestructura: significa recuperar la convivencia, donde comunidades y familias se encuentren y construyan sus propios recuerdos.

El valor de las alianzas

Hicimos un excelente trabajo en equipo entre sector público y privado junto a la alcaldesa de Ensenada, Claudia Agatón, quien destacó la importancia de sumar esfuerzos multisectoriales.

Ahí radica otra gran enseñanza:

Los retos son demasiado grandes para ser solucionados por un solo sector.

Lo verdaderamente poderoso ocurre cuando gobierno, empresas y sociedad, encuentran objetivos comunes y suman capacidades.

El sector público facilita; las empresas aportan recursos y voluntariado; las organizaciones conocen las necesidades reales; y los ciudadanos dan vida y protegen los espacios.

Esa colaboración multisectorial es un instrumento poderoso de transformación.

Reconozco la disposición de las autoridades municipales que hicieron posibles estas intervenciones, del impacto global al metro cuadrado

El mundo empresarial ha desarrollado indicadores sofisticados para medir sostenibilidad.

Medimos emisiones de carbono, consumo energético, agua, circularidad o inversión social.

Indispensables, sí, pero propongo agregar una pregunta más sencilla:

¿La comunidad mejoró porque nuestra empresa está ahí?

La respuesta debería poder observarse.

En un espacio público recuperado, en un árbol que hoy da sombra, en una persona que encontró una oportunidad, en un emprendedor social que pudo convertir una idea en solución, en una comunidad que se siente escuchada, en vecinos conviviendo en un lugar digno.

Cuando multiplicamos esas pequeñas acciones por miles, el impacto se magnifica.

De la filantropía a la creación de valor comunitario

Necesitamos evolucionar la acción social empresarial; no debe limitarse a entregar recursos o realizar actividades aisladas.

Su potencial aparece al integrar el desarrollo comunitario en la operación cotidiana: escuchar antes de intervenir, entender necesidades reales, construir a largo plazo e involucrar a colaboradores y vecinos.

El éxito empresarial y el bienestar comunitario no son contrapuestos: cuando las comunidades están bien, las empresas también y viceversa.

Por eso me gusta el concepto de “ser un buen vecino”: cuidar, escuchar, participar y procurar dejar mejor el lugar que compartimos.

Cuarenta años después

Sigo convencido de que una de las inversiones más valiosas es dedicar tiempo, conocimiento y recursos a mejorar nuestro entorno inmediato.

Nuestra colonia, nuestro parque, nuestra escuela, nuestra empresa, nuestra ciudad.

Regresar al parque de mi niñez me recordó que la sostenibilidad también tiene memoria y los espacios que cuidamos hoy serán los recuerdos de alguien mañana.

La Ruta Verde y las acciones de OXXO en Ensenada representan esa filosofía indispensable: no basta con operar en una comunidad, hay que formar parte de ella.

Una gran empresa, más allá de ventas o valor económico, debe medirse por su valor social y ambiental.

Tras 40 años de acción comunitaria, sigo creyendo en algo profundamente sencillo: todos tenemos un metro cuadrado que podemos mejorar.

Cuando empresas, gobiernos, organizaciones y ciudadanos decidimos hacerlo juntos, transformamos nuestras comunidades.

Esos metros cuadrados se conectan para construir algo mucho más grande: una acción, un parque, un árbol, un emprendedor, un vecino a la vez, para detonar:

¡¡¡Millones de acciones sostenibles!!!