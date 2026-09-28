Ernesto Ruffo, ‘exgóber’ de Baja California, llega a Ensenada: ‘La cárcel ahora es el patio de mi casa’

Ernesto Ruffo, exgóber de Baja California, llegó a su casa en Ensenada. (Foto: tomada de @acostanaranjo)

Con visible buen ánimo y sonriendo, el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, llegó este lunes 28 de septiembre a su casa en Ensenada, luego de que un juez modificara la medida cautelar a prisión domiciliaria, después de permanecer recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) número 1, El Altiplano, por huachicol fiscal.

Escoltado por unidades de la Guardia Nacional, Ruffo Appel habló brevemente con medios de comunicación y describió su nueva condición: “Este asunto de privación de la libertad, pero ahora lo que hace por cárcel, pues, es el patio de mi casa”.

El exgobernador de Baja California señaló que es la primera vez que puede hablar públicamente con los medios desde que fue ingresado al penal de máxima seguridad.

“Es la primera vez que puedo platicar con, pues, todo este cariño que me hacen sentir y el interés público de los medios de comunicación”, expresó.

No obstante, el exfuncionario explicó que el juez le impuso restricciones para evitar declaraciones relacionadas directamente con la causa penal que enfrenta, por lo que dijo que se limitará a hablar de su proceso.

“En lo que respecta al asunto de esta causa legal, que me abstuviera de dar opiniones, porque puede esto afectar al proceso. Pero sí puedo hablar de los procesos de la política”, indicó.

Ante esto, Ernesto Ruffo llamó a que su caso sirva para “reflexionar” sobre las condiciones del país y planteó la necesidad de “reconstruir México”.

Ernesto Ruffo envía mensaje a Ernestina Godoy

Tras ser cuestionado sobre si tenía algún mensaje para la fiscal general, Erenestina Godoy, el exgobernador respondió que las autoridades deben procurar que las cosas sean “parejas” y que se respete la legalidad.

“Este asunto de la legalidad es algo en el que debemos buscar que se reinstitucionalice el país”, sostuvo.

Ruffo explicó que “reinstitucionalizar” significa regresar al cumplimiento de la ley y, particularmente, de la Constitución, además de respetar los tratados internacionales suscritos por México.

“Esto es mucho decir, porque habla de que hay cosas que tienen que cambiar, porque lamentablemente me hacen decir que República ya no hay. Y eso es grave”, afirmó en entrevista.

¿Qué restricciones tendrá Ernesto Ruffo?

La modificación de la medida cautelar fue determinada por el juez de control Mario Elizondo Martínez, quien estableció diversas condiciones que el exgobernador deberá cumplir mientras continúa el proceso penal.

Entre ellas se encuentran:

Permanecer bajo prisión domiciliaria.

No salir del país.

Entregar su pasaporte y visa .

. Mantener distancia de testigos y de otras personas relacionadas con el proceso penal.

La Guardia Nacional fue la encargada de realizar el traslado de Ruffo desde El Altiplano hasta su domicilio en Ensenada.

¿Cuáles son los delitos de Ernesto Ruffo?

Ernesto Ruffo Appel fue detenido e ingresado al Altiplano por su presunta participación en una red relacionada con el denominado huachicol fiscal mediante el uso de ferrotanques.

El cambio de medida cautelar no significa que el proceso penal haya concluido. El exgobernador deberá permanecer en su domicilio y cumplir las condiciones establecidas por el juez mientras continúan las investigaciones y el procedimiento judicial.

Ruffo Appel se suma así a otros acusados del mismo caso que obtuvieron la posibilidad de continuar sus procesos bajo prisión domiciliaria, entre ellos los hermanos Guillermo y José María de la Peña Rosales.

También se encuentra Juan Hermilo Chávez, quien obtuvo un amparo para continuar su proceso desde su domicilio en Monterrey, Nuevo León.

Con información de Quadratín