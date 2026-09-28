¿Por qué Ernesto ‘N’ tardó 40 horas en llegar a Ensenada? Sheinbaum cuestionó al Gabinete de Seguridad

El PAN aseguró que el Gobierno de Sheinbaum maltrato a Ernesto 'N' y no sigue a miembros de Morena por huachicol fiscal.

Ernesto ‘N’, exgobernador de Baja California, hizo el viaje de regreso a casa por carretera por decisión del juez federal encargado del caso, esto a pesar de que el viaje duró más de 40 horas.

La presidenta Claudia Sheinbaum explicó en su ‘mañanera’ de este 28 de septiembre que cuestionó al Gabinete de Seguridad por la medida.

“Me dijeron que se siguió la orden del juez, esa fue la contestatación que me dieron. De todas formas la Fiscalía podría dar más detalles”, mencionó.

La presidenta de México añadió que este es el procedimiento “estándar” para estos casos. “Lo determina el juez a menos que haya una cuestión de riesgo adicional”.

Sheinbaum apuntó que la defensa de Ernesto ‘N’ estuvo de acuerdo en que el trayecto de regreso a su casa, en Ensenada, Baja California, se hiciera por carretera.

¿Por qué Ernesto ‘N’ podrá seguir su proceso desde casa?

Los abogados argumentaron que el exmandatario de Baja California, de 74 años, tiene necesidades médicas que deben cumplirse en casa.

Ernesto ‘N’ pasó dos meses encerrado en el Penal del Altiplano. De acuerdo con su hija, Verónica Ruffo, durante ese tiempo bajó seis kilos de masa corporal y perdió un diente.

Fue el juez Mario Elizondo Martínez quien concedió la modalidad de prisión preventiva domiciliaria. El exgobernador de Baja California dejó el penal del Altiplano durante la tarde del viernes 25 de septiembre.

¿Qué dijo Ernesto ‘N’ al llegar a Ensenada?

“Es la primera vez que puedo platicar con (ustedes)”, dijo en breve plática con medios de comunicación a su llegada a Baja California, donde estuvo escoltado por elementos de la Guardia Nacional.

Sobre si tenía un mensaje para Ernestina Godoy, titular de la FGR, el exgobernador pidió que las investigaciones sean “parejas” y que se respete la legalidad.

“Esto habla de que hay cosas que tienen que cambiar, porque lamentablemente me hacen decir que República ya no hay y eso es grave”, sostuvo.

Según la FGR, la red de huachicol fiscal vinculada a Ernesto ‘N’ operaba un “complejo esquema empresarial” para introducir combustibles desde Estados Unidos sin hacer el pago de impuestos correspondiente.

De acuerdo con Ernestina Godoy, el grupo de Ernesto ‘N’ presuntamente utilizó empresas constituidas para importar derivados del petróleo como parte de su operación.

La mercancía, principalmente gasolina y diésel proveniente de refinerías de Texas ingresaba a México mediante carros tanque de ferrocarril y posteriormente era distribuida a Coahuila, Durango y Zacatecas.

El esquema supuestamente permitía reducir el pago de contribuciones mediante presuntas declaraciones que reportaban cantidades de combustible inferiores a las realmente importadas o registraban los cargamentos como productos diferentes a los que efectivamente entraban a México.