Y aún no toca tierra el Huracán ‘Polo’: Así se ven las lluvias e inundaciones de hoy

El huracán 'Polo' tocará tierra dos veces en México: primero será en Baja California Sur y luego en Sonora, tras cruzar el Mar de Cortés.

¡Peligro inminente! El huracán ‘Polo’ tocará tierra en México la tarde-noche de este lunes 28 de septiembre, de acuerdo con los pronósticos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua); sin embargo, los efectos del fenómeno meteorológico ya se sienten en Sonora y Baja California Sur.

El reporte más reciente de la Conagua establece que ‘Polo’ tocará tierra como un huracán categoría 3, en Baja California Sur.

Fabián Vázquez Romaña, del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), publicó un video en el que explica la trayectoria del huracán ‘Polo’. Señaló que luego de tocar tierra, el fenómeno se degradará a categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y cruzará hacia el Mar de Cortes.

El segundo ‘golpe’ del huracán ‘Polo’ en México ocurrirá una vez que ingrese a Sonora. De acuerdo con los pronósticos de la Conagua, eso ocurrirá durante el martes 29 de septiembre, cuando pase a un costado de Hermosillo, donde, finalmente, se disipará.

¿Cuáles son los efectos del huracán ‘Polo’ en México?

Vázquez Romaña explicó que el huracán ‘Polo’ provocará viento, lluvias torrenciales, oleaje, marea de tormenta.

“Esperamos tener lluvias torrenciales, puntualmente extraordinarias sobre Baja California Sur y sobre Sonora durante los próximos dos días. Más de 150 milímetros acumulados de lluvia en 24 horas”, aseguró.

No obstante, las lluvias en México provocadas por el paso del huracán ‘Polo’ también afectarán otros estados del Pacífico mexicano, debido a la interacción con la tormenta tropical ‘Rachel’.

Ambos fenómenos provocarán lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca durante los próximos días.

El huracán 'Polo' y la tormenta tropical 'Rachel' provocarán lluvias, de fuertes a torrenciales, en Baja California Sur, Sonora, Guerrero y Oaxaca. (Conagua)

Así están las lluvias en los estados afectados por el huracán ‘Polo’

Desde la tarde noche del pasado 27 de septiembre, se han reportado lluvias intensas en la zona de Baja California Sur y Sonora debido a los efectos del huracán ‘Polo’.

La difusión de videos sobre las fuertes lluvias en México se ha intensificado este lunes, horas antes de que el ciclón toque tierra.

Entre las zonas afectadas por las lluvias torrenciales está el Puerto San Carlos, en Comondú, Baja California Sur. En ese punto, las autoridades locales confirmaron el el ingreso de agua mar a la localidad, al tiempo que comenzaron con la evacuación de habitantes de zonas de riesgo.

En San Carlos, Sonora, los habitantes granaron una tromba frente a la playa Miramar.

Ante esas condiciones, el Servicio Meteorológico Nacional, en coordinación con el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, mantiene una zona de prevención por efectos de vientos de huracán desde Punta Abreojos hasta Santa Fe, en Baja California Sur, desde Loreto hasta San Juan Bautista, Baja California Sur, y desde Bahía de Kino, Sonora, hasta Huatabampito, Sonora.

La zona de vigilancia por efectos de vientos de huracán y de prevención por efectos de vientos de tormenta tropical va desde Punta Abreojos hasta Punta Eugenia, Baja California Sur; desde Loreto hasta San Evaristo, Baja California Sur, y desde Huatabampito, Sonora, hasta Topolobampo, Sinaloa.