Tormenta tropical ‘Rachel’ va paralela a costas de México: ¿Cuáles son los estados afectados con lluvias?

La temporada de ciclones en el Pacífico es más activa debido al fenómeno de El Niño.

El huracán Polo no será el único ciclón que afecte con lluvias a México durante este lunes 28 de septiembre, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Otro meteoro, con el potencial de subir a huracán, está en el Pacífico mexicano: Se trata de la tormenta tropical Rachel que, según el último informe, está a 380 kilómetros al suroeste de Acapulco.

Según la proyección del Meteorológico Nacional, la tormenta tropical Rachel seguirá una trayectoria bastante parecida a la del huracán Polo: Bordeará la costa del Pacífico mexicano y enfilará hacia la Península de Baja California.

Rachel, el ciclón número 17 en el Pacífico de la temporada de huracanes 2026, se mueve con dirección oeste-noroeste a 17 kilómetros por hora. Se prevé que suba a huracán categoría 1 durante el miércoles 30 de septiembre y se fortalezca a categoría 2 el fin de semana.

Por ahora, el SMN no contempla que ‘Rachel’ toque tierra en México. No obstante, cabe recordar que en un inicio, la dependencia tenía ese mismo pronóstico para el huracán ‘Polo’, pero este está próximo a entrar a nuestro país.

¿Qué estados tendrán lluvias por la tormenta tropical ‘Rachel’?

Las precipitaciones más fuertes ocurrirán en la costa y sureste de Guerrero y la costa, suroeste y norte de Oaxaca, con lluvias de hasta 150 mililitros, detalló el Servicio Meteorológico Nacional.

El ciclón Rachel también provocará lluvias puntuales fuertes de hasta 50 mililitros en el sur y suroeste de Michoacán.

La dependencia advirtió a la población de la llegada de olas de hasta 5 metros en playas de Michoacán, y de rachas de viento de hasta 50 kiómetros por hora en Michoacán, Guerrero y Oaxaca.