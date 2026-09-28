‘Coqueteo’ de China empujará a Trump hacia México y Canadá: ‘Escenario político cambiará’, dice JPMorgan

La competencia de Norteamérica frente a China puede convertirse en un factor para que Estados Unidos modifique su postura hacia México y Canadá y avance hacia una mayor integración regional, consideró David Kelly, Chief Strategy Officer de JPMorgan Asset Management.

Durante el North Capital Forum 2026, el estratega sostuvo que, aunque actualmente existen fuertes presiones comerciales dentro de la región, el escenario político estadounidense puede cambiar y favorecer una relación más estrecha entre los tres socios del T-MEC.

“Más probablemente, la siguiente versión será mucho más pro-Canadá, pro-México, pro-Norteamérica, porque tenemos una historia muy rica, tantas conexiones y fortalezas complementarias que sería una locura no movilizarlas plenamente en un mundo en el que estamos compitiendo con China”, afirmó.

Kelly señaló que China representa el principal competidor estratégico para Estados Unidos y que esa rivalidad puede modificar la visión de Washington sobre la relación con sus vecinos.

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El especialista habló respecto a la postura del presidente de Estados Unidos sobre los aranceles y la visión que, a su juicio, prevalece dentro del Partido Republicano.

“No creo que los republicanos necesariamente estén a favor de los aranceles. Creo que el presidente está a favor de los aranceles. No creo que el Partido Republicano lo esté esencialmente”, señaló.

De acuerdo con Kelly, mientras existen posiciones fuertes dentro de Estados Unidos sobre inmigración y asuntos culturales, hay coincidencias más amplias respecto a la preocupación por China y Rusia.

“Creo que están muy preocupados por Rusia y preocupados por China”, dijo.

El estratega de JPMorgan reconoció que las políticas comerciales aplicadas durante este año han generado una presión adicional sobre México y Canadá, debido a la elevada dependencia de ambas economías del comercio con Estados Unidos.

“Particularmente, México y Canadá están bajo cierta presión adicional debido a la política comercial este año, lo que claramente perjudica más a México y Canadá que a Estados Unidos, simplemente por la estructura de estas economías de comercio”, explicó.

Sin embargo, consideró que la interdependencia económica entre los tres países constituye precisamente una de las razones para profundizar la integración regional frente a la competencia externa.

Kelly planteó que el actual escenario no necesariamente representa una nueva normalidad para la relación norteamericana, pues el panorama político de Estados Unidos puede volver a modificarse.

“Así como el panorama político ha cambiado en Estados Unidos en el pasado, creo que volverá a cambiar”, afirmó.