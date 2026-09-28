México vs Perú: Fecha, hora, transmisión y todo lo que debes saber del próximo amistoso del ‘Tri’

México se mide ante Perú para el segundo juego de Rafa Márquez como entrenador del 'Tri' (Fotoarte: El Financiero / Créditos: FMF, FPF, Cuartoscuro).

La Selección Mexicana enfrenta su segunda prueba en la era de Rafa Márquez. Tras el empate ante Colombia, México se mide ante Perú, otro rival de la Conmebol.

México llega con un Gilberto Mora encendido tras marcar su primer gol con la Selección mayor y convertirse en el jugador más joven en marcar con la playera del ‘Tri’.

¿Cuándo y dónde ver el partido de México vs. Perú?

El próximo partido de México en Fecha FIFA se juega ante Perú el martes 29 de septiembre desde el Sports Illustrated Stadium en Harrison, Nueva Jersey.

El encuentro arranca a las 7:00 pm (CDMX) y podrá verse mediante varias opciones de TV abierta, de paga, así como online y streaming de paga:

Partido: México vs Perú, amistoso

México vs Perú, amistoso Fecha: Martes 29 de septiembre de 2026

Martes 29 de septiembre de 2026 Hora: 7:00 pm, tiempo del centro de México

7:00 pm, tiempo del centro de México Sede: Sports Illustrated Stadium, Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos

Sports Illustrated Stadium, Harrison, Nueva Jersey, Estados Unidos Transmisión: Canal 5, Azteca 7, TUDN, ViX, Azteca Deportes, Claro Sports Premium, Prime Video

¿Cómo llega México al partido contra Perú?

México llega tras empatar 1-1 ante Colombia en Baltimore, en el debut de Rafael Márquez como nuevo entrenador del ‘Tricolor’. Luis Suárez adelantó a los colombianos al minuto nueve, pero Gil Mora respondió al 62 con una jugada individual que terminó en el empate.

El resultado puso el foco en el mediocampista de 17 años, quien disputó su decimotercer partido con la selección mayor y consiguió su primer gol; ya registraba una asistencia con México.

Márquez destacó la actitud y la intensidad de su equipo ante Colombia. “En general me gustó mucho el equipo; lo que más me gustó fue la actitud, mantuvimos una intensidad importante durante casi todo el partido”, dijo.

El entrenador también habló sobre el desarrollo de Mora y pidió acompañar su crecimiento. “Ahora hay que intentar cuidarlo, hay que intentar protegerlo, hay que intentar que se siga desarrollando”, apuntó.

¿Cómo llega Perú ante México?

Perú afronta este segundo compromiso internacional después de perder 4-1 contra Estados Unidos en Orlando. La ‘Bicolor’ se adelantó en su respuesta con un gol de Gianluca Lapadula al minuto 15, pero terminó recibiendo tres anotaciones más en la segunda parte.

Lapadula regresó a la selección después de 18 meses y convirtió el empate parcial, asistido por Yoshimar Yotún. Sin embargo, Perú no pudo mantener el ritmo durante la reanudación y terminó con una derrota en su primer compromiso de la gira por territorio estadounidense.

El equipo dirigido por Mano Menezes tendrá que ajustar especialmente de mitad de cancha hacia adelante. André Carrillo no acudió a la convocatoria por una molestia muscular, mientras Yoshimar Yotún, Gianluca Lapadula, Jhonny Vidales y Jairo Vélez aparecen entre los jugadores llamados a mejorar su desempeño.

México vs Perú: Posibles alineaciones para el partido amistoso

Esta es la posible alineación de Rafa Márquez:

Perú tendría como posible formación a:

Pedro Gallese; Oliver Sonne, Miguel Araujo, Renzo Garcés y Marcos López; Wilder Cartagena, Yoshimar Yotún, Jhonny Vidales, Jairo Vélez y Piero Magallanes; Gianluca Lapadula.

El partido es el segundo de cuatro amistosos del nuevo ciclo para México en territorio estadounidense durante esta Fecha FIFA. Después el ‘Tricolor’ se mide con Estados Unidos y cierra su gira ante Chile.