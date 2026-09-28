Peso, ya: Tipo de cambio se acerca a las 18 unidades en nueva jornada de ‘pesadilla’

Así cotiza el peso ante el dólar en los mercados durante este lunes 28 de septiembre.

El tipo de cambio se acerca a los 18 pesos por dólar este lunes 28 de septiembre debido a una mezcla entre una mayor aversión al riesgo y el alza en los precios del petróleo.

La mezcla Brent aún está por arriba de los 100 dólares tras un incremento de 2.74 por ciento, mientras que el barril del crudo WTI se cotiza en los 94.58 dólares.

Los precios del petróleo repuntaron de nuevo después de que Irán y Estados Unidos están muy distantes respecto a un nuevo acuerdo de alto el fuego o a la reapertura del Estrecho de Ormuz; Teherán afirmó que se mantiene firme en una propuesta que el presidente Donald Trump ha rechazado.

¿Cuánto se deprecia el peso ante el dólar en los mercados?

La caída es de 0.89 por ciento, según cifras de Bloomberg, por lo que el tipo de cambio se ubica en las 17.84 unidades, 14 centavos más con respecto al cierre del viernes 25 de septiembre.

“Si las cifras de la balanza comercial reflejan solidez en las exportaciones no petroleras y se mantiene la calma en los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense, el peso podría realizar un testeo técnico hacia el soporte de los 17.62 a 17.68 pesos”, explicó Felipe Mendoza, analista de mercados EBC Financial Group.

El especialista añadió que el tipo de cambio podría ‘consolidarse’ en un rango de entre los 17.65 y 17.85 pesos por dólar.

El banco Banamex reportó que el dólar ya se vende en 18.28 pesos, mientras que el precio de compra es de 17.30 unidades por cada billete verde en la sesión de este lunes 28 de septiembre.

En el mercado de dinero, el rendimiento del bono a 10 años para Estados Unidos es de 5.27 por ciento, mientras que el bono a 10 años en México se mantiene en un nivel de 9.51 por ciento.

Las pérdidas ante el dólar están encabezadas por el peso chileno que se deprecia 1.08 por ciento. Le siguen el shekel israelí con 0.87 por ciento; el florín húngaro con 0.74 por ciento; el real brasileño con 0.72 por ciento. y el rand sudafricano con 0.71 por ciento.

Con información de Bloomberg