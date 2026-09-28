América aprieta a Toluca por el liderato: ¿Cómo va la tabla general y de goleo de la Liga MX?

Henry Martín marcó tres goles ante Necaxa y llegó a seis anotaciones en el Apertura 2026 con América. (Foto: Cuartoscuro.com).

Club América cerró la jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX con una remontada ante Necaxa que le permitió llegar a 20 puntos y colocarse en el subliderato, con la misma cosecha que Toluca. Henry Martín fue la figura del encuentro al marcar tres goles en Aguascalientes.

El empate entre Toluca y Cruz Azul también movió el panorama en la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga MX. La actividad del torneo tendrá una pausa por la fecha FIFA antes de regresar en octubre.

¿Cómo terminó la tabla de posiciones tras la jornada 10 de la Liga MX?

América suma seis victorias, dos empates y una derrota para llegar a 20 puntos, misma cantidad que Toluca, que se mantiene por encima gracias a su mejor diferencia de goles.

Chivas conserva el tercer sitio, mientras Querétaro, León y Atlas mantienen una cerrada pelea por los puestos siguientes.

Así quedó la tabla de posiciones del Apertura 2026 de la Liga MX después de la jornada 10:

Resultados destacados de la jornada 10 de la Liga MX

El América vs. Necaxa terminó 2-4 a favor de las Águilas. El conjunto local tomó ventaja en dos ocasiones, con goles de Owen González y Julián Carranza, pero Henry Martín respondió con tres anotaciones y Miguel Borja completó la remontada.

Martín marcó al 39 y en el décimo minuto del tiempo añadido del primer tiempo, este último mediante un penalti señalado después de la revisión del VAR. Al 75 concretó su triplete con otra pena máxima. Borja puso el 3-2 parcial al minuto 56.

En otro de los partidos de la parte alta, Toluca empató 3-3 con Cruz Azul. Alexis Vega marcó dos goles y Helinho hizo uno para los Diablos; por La Máquina anotaron Gabriel Fernández, en dos ocasiones, y Nicolás Ibáñez.

Chivas perdió 0-2 ante Querétaro, que se impuso con tantos de Alí Ávila y Matías Coronel. Pese a la derrota, Guadalajara conserva el tercer puesto con 18 unidades.

Chivas cayó 0-2 ante Querétaro en la jornada 10, pero mantiene el tercer lugar de la tabla del Apertura 2026 con 18 puntos. (Foto: Cuartoscuro.com) (Fernando Carranza García)

León derrotó 2-1 al Juárez con un gol de José Alvarado al minuto 90+9. Óscar Estupiñán había descontado para los Bravos desde el punto penal.

En tanto, Atlas venció 2-3 a Tijuana, mientras Atlante derrotó 4-2 a Monterrey. Santos superó a Pachuca y Tigres hizo lo propio ante Puebla.

En el cierre de la jornada, San Luis venció 3-2 a Pumas. Sébastien Salles-Lamonge marcó dos penaltis para los potosinos y David Rodríguez hizo el otro tanto. Rodrigo López y Juninho anotaron para los universitarios.

Estos fueron los marcadores de la jornada:

Atlante 4-2 Monterrey

Tijuana 2-3 Atlas

Cruz Azul 3-3 Toluca

Chivas 0-2 Querétaro

Santos Laguna 1-0 Pachuca

Tigres 1-0 Puebla

Pumas 2-3 Atlético de San Luis

León 2-1 FC Juárez

Necaxa 2-4 América

¿Cómo va la tabla de goleo del Apertura 2026?

La tabla de goleo del Apertura 2026 tiene a José Salomón Rondón, de Pachuca, en el primer lugar con 10 goles.

Con su triplete ante Necaxa, Henry Martín llegó a seis goles en el torneo, mientras Miguel Borja alcanzó cuatro anotaciones.

¿Cuándo se juega la jornada 11 de la Liga MX?

La jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX se disputará del viernes 9 al domingo 11 de octubre, después de la pausa por la fecha FIFA.

Entre los encuentros de la próxima fecha destaca el América vs. Monterrey, mientras que Toluca visitará a Tigres y Cruz Azul enfrentará a Pumas. Estos son los partidos programados:

Con información de EFE y AP.